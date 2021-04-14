В Ижевске проводят совместный психологический курс для родителей и детей

Фото: Архив «КП» в Ижевске

АНО Источник при поддержке Фонда Президентских Грантов проводит серию мероприятий, направленных на создание гармоничных отношений в семье. Аудиторию выбрали непростую – подростки от 12 до 15 лет. Тот самый возраст, когда важно не пропустить «тревожные звоночки», а еще не растерять доверительные отношения.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Для чего нужен курс?

- Научиться доверять своем у ребенку, донести до него, что вам можно доверять

- Научиться разговаривать с ребенком так, чтобы слышать друг друга и понимать

- Забыть формулу «сначала наорать, потом помочь» и в сложных для ребенка ситуациях – сразу помогать

- Заменить неадекватные способы воздействия на ребенка (подкуп, шантаж, угрозы, наказания) адекватными (разговор, похвала и т.д.)

- Приучить себя к тому, что ты всегда на стороне ребенка, что бы ни случилось

- Понимать, как замотивировать своего ребенка, помочь ему чувствовать себя успешным, любимым, уверенным в собственных силах

- Как разговаривать с ребенком о Навальном, деньгах, сексе и других скользких темах

- Как воспитывать, чтобы ребенок не стал пробовать сигареты, наркотики, группы смерти, чтобы мог отказать, когда ему предлагают

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Спикеров в рамках курса собрали профессиональных. Например, Ирина Стерхова, семейный психолог. В её профессиональной копилке работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.В рамках курса Ирина читает лекции для родителей.

Темы поднимает непростые, но очень важные:

- о кризисных проявлениях подросткового возраста;

- рассматривает техники общения с подростками

- предлагает попробовать по-новому взаимодействовать в сложных ситуациях общения

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Подростковый возраст – действительно непростой. Но можно помочь себе и ребенку пройти его вместе, сохраняя и укрепляя ваши отношения.

Работу проводят и другие специалисты: психологи, авторы ролевых игр для подростков, детско-родительских тренингов. Все эти занятия помогают сплотить семью и «познакомить» друг с другом.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Принять участие в курсе может любая семья, проживающая в Ижевске или на территории Удмуртии. Благодаря поддержке Фонда Президентских Грантов, все занятия абсолютно бесплатны!

Фото: Архив «КП» в Ижевске