В Ижевске прошла Конференция для ответственных родителей «МамаПапаФест»

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О том, как организовать общение с подрастающими отпрысками без чувства вины, что мы мало проводим с ними время, научиться создавать теплую дружескую обстановку в семье, чтобы ребенку всегда хотелось возвращаться домой, и он чувствовал себя в безопасности. Делился своими проблемами и доверял родителям, а не искал поддержки на улице.
Родители узнали, как правильно говорить с ребенком о сексе, как их внутреннее состояние, удовлетворенность влияет на ребенка. Почему возникают мании и зависимости, как их предотвратить.
Сколько денег давать ребенку на расходы, как научиться финансовой грамотности и научить детей.
Почему ребенок болеет в детском саду и как тревожность мамы влияет на малыша. Что такое психосоматика и как уберечь себя и детей от многих болезней.
Как справляться с эмоциями. Можно ли успокоить ребенка, когда у него началась истерика и можно ли вообще ее предотвратить? Как успокаивать малыша и как вообще работает его психика?
Многие родители поняли, что родительство - это гораздо легче, чем они себе представляют. Дети и семья не мешают расти, развиваться в карьере, бизнесе. Вся проблема, как правило, в голове.
В рамках курса выступали профессиональные спикеры:
Анна Быкова. Знаменитая «ленивая мама», хедлайнер конференции
Анна Быкова
Ирина Стерхова. Семейный психолог. В её профессиональной копилке работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья с темой: «Эмоциональный интеллект ребенка»
Ирина Стерхова
Дарья Антонова. Руководитель сообщества мам Ижевска «Маматайм» с темой «Почему мамы хотят реализоваться не только в материнстве и как они это делают?»
Дарья Антонова
Татьяна Чхиквишвили. Руководитель направления онлайн-программ центра детского сна и развития babysleep. Консультант по детскому сну, консультант по грудному вскармливанию, психолог
Татьяна Чхиквишвили
Ксения Веретенникова. Мама пятерых сыновей и предприниматель. Победитель федерального конкурса мама-предприниматель 2018. Лауреат международного конкурса «Кутюр по-русски 2020»
Ксения Веретенникова
Наталья Половайкина. Детский психолог. Специалист по семейным и детско-родительским отношениям с темой: Безопасность детей
Наталья Половайкина
Александра Демина. Сексолог, психолог, телесно-ориентированный психотерапевт. С темой: как говорить с детьми о сексе
Александра Демина
Екатерина Чурина. Психолог-конфликтолог, телесная терапия, травмотерапия
Екатерина Чурина
Ирина Мисливец. Инвестор, специалист по личным финансам с темой «Финансовая осознанность»
Ирина Мисливец
Александр Журавлев. Клинический психолог. С темой «Сексуальная удовлетворенность и психосоматическое расстройство детей»
Александр Журавлев
Конференция «МамаПапаФест» стала завершающим мероприятием большой программы «Мы семья»
120 человек с Ижевска и районов Удмуртской Республики смогли участвовать бесплатно благодаря поддержке Фонда Президентских Грантов
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