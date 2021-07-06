В Ижевске прошла Конференция для ответственных родителей «МамаПапаФест»

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О том, как организовать общение с подрастающими отпрысками без чувства вины, что мы мало проводим с ними время, научиться создавать теплую дружескую обстановку в семье, чтобы ребенку всегда хотелось возвращаться домой, и он чувствовал себя в безопасности. Делился своими проблемами и доверял родителям, а не искал поддержки на улице.

Родители узнали, как правильно говорить с ребенком о сексе, как их внутреннее состояние, удовлетворенность влияет на ребенка. Почему возникают мании и зависимости, как их предотвратить.

Сколько денег давать ребенку на расходы, как научиться финансовой грамотности и научить детей.

Почему ребенок болеет в детском саду и как тревожность мамы влияет на малыша. Что такое психосоматика и как уберечь себя и детей от многих болезней.

Как справляться с эмоциями. Можно ли успокоить ребенка, когда у него началась истерика и можно ли вообще ее предотвратить? Как успокаивать малыша и как вообще работает его психика?

Многие родители поняли, что родительство - это гораздо легче, чем они себе представляют. Дети и семья не мешают расти, развиваться в карьере, бизнесе. Вся проблема, как правило, в голове.

В рамках курса выступали профессиональные спикеры:

Анна Быкова. Знаменитая «ленивая мама», хедлайнер конференции

Анна Быкова

Ирина Стерхова. Семейный психолог. В её профессиональной копилке работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья с темой: «Эмоциональный интеллект ребенка»

Ирина Стерхова

Дарья Антонова. Руководитель сообщества мам Ижевска «Маматайм» с темой «Почему мамы хотят реализоваться не только в материнстве и как они это делают?»

Дарья Антонова

Татьяна Чхиквишвили. Руководитель направления онлайн-программ центра детского сна и развития babysleep. Консультант по детскому сну, консультант по грудному вскармливанию, психолог

Татьяна Чхиквишвили

Ксения Веретенникова. Мама пятерых сыновей и предприниматель. Победитель федерального конкурса мама-предприниматель 2018. Лауреат международного конкурса «Кутюр по-русски 2020»

Ксения Веретенникова

Наталья Половайкина. Детский психолог. Специалист по семейным и детско-родительским отношениям с темой: Безопасность детей

Наталья Половайкина

Александра Демина. Сексолог, психолог, телесно-ориентированный психотерапевт. С темой: как говорить с детьми о сексе

Александра Демина

Екатерина Чурина. Психолог-конфликтолог, телесная терапия, травмотерапия

Екатерина Чурина

Ирина Мисливец. Инвестор, специалист по личным финансам с темой «Финансовая осознанность»

Ирина Мисливец

Александр Журавлев. Клинический психолог. С темой «Сексуальная удовлетворенность и психосоматическое расстройство детей»

Александр Журавлев

Конференция «МамаПапаФест» стала завершающим мероприятием большой программы «Мы семья»

120 человек с Ижевска и районов Удмуртской Республики смогли участвовать бесплатно благодаря поддержке Фонда Президентских Грантов

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