Жилой комплекс ZNAK Город будущего стал лучшим в Удмуртии

Фото: ZNAK

Жилой комплекс ZNAK¹ Город будущего, который выиграл в градостроительном конкурсе «ТОП ЖК – 2021», получил заслуженную награду. Диплом победителя получил специализированный застройщик «Железно Ижевск».

Напомним, в июле были подведены итоги крупнейшего в России конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК – 2021». В нем приняли участие более 1,3 тысячи ЖК и 675 застройщиков из 75 регионов России.

400 экспертов в области жилищного строительства оценивали участников конкурса – жилые комплексы – по множеству критериев, включая транспортную доступность, наличие социальной инфраструктуры, архитектуру и многое другое. ZNAK Город будущего выиграл в номинации «Жилой комплекс-новостройка в Удмуртской Республике» и стал лучшим в регионе.

9 августа в ДК «Аксион» прошел праздничный концерт, посвященный Дню строителя. Сейчас в этой отрасли работают более 4 тысяч предприятий, где трудятся 23 тысячи человек. На мероприятии присутствовал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин, который и вручил группе компаний «Железно» диплом победителя в конкурсе «ТОП ЖК – 2021».

Фото: ZNAK

Отличительная черта ЖК ZNAK Город будущего – среднеэтажная застройка. Дома имеют переменную этажность – от 4 до 8 этажей. Это особенно важно, когда со всех сторон возводятся многоэтажки, давящие на человека своей брутальностью. К тому же соседей в домах Города будущего будет в разы меньше, чем в высотках.

По периметру комплекса расположены магазины и кафе, а центр отдан под общественные пространства, где каждый сможет спокойно отдохнуть, поиграть с детьми, подышать свежим воздухом или заняться спортом.

«Железно» не только следит за трендами, но и учитывает потребности жителей. Поэтому здесь реализована концепция «двор без машин», когда все парковочные места расположены снаружи дома.

Фото: ZNAK

Компания «Железно Ижевск» работает в Удмуртии больше двух лет, но ее реализуемый проект уже признан первым на федеральном уровне. Он получил хорошие отклики у экспертов в строительной отрасли.

А в июне 2021 года ЖК ZNAK Город будущего стал обладателем престижной федеральной премии Urban Awards² в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Приволжского федерального округа». Тогда за призы боролись проекты 115 застройщиков из 34 регионов страны.

Подробности о жилом комплексе ZNAK Город Будущего и запись на консультацию: 8 (3412) 222-555.

Сайт: железно.рф

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ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Место нахождения объекта недвижимости: Удмуртская Республика, Завьяловский район.

¹ЗНAK

²Урбан Эвордс