Санаторий «Металлург» объявляет осеннюю скидку 20 % на все путевки и курсовки*

Фото: санаторий «Металлург»

Полноценный отдых – это то, в чем нуждается каждый современный горожанин. Напряженный график, сидячая работа и постоянные стрессы не способствуют здоровью, и для того чтобы противостоять негативным факторам, очень важно вовремя переключаться. Санаторий «Металлург» предоставляет для этого замечательную возможность и дарит скидку 20 % на все путевки и курсовки при заезде с 1 сентября по 10 октября 2021 года. Почему стоит отдохнуть в санатории осенью? Рассказываем по порядку.

Альтернатива курортам

В последнее время отдых в санатории все чаще стал рассматриваться ижевчанами как достойная альтернатива поездкам внутри страны и за границу. Причин существует несколько. В первую очередь это возможность совместить приятное с полезным: отвлечься от повседневных дел и подлечиться.

Кроме того, отдых без дальних путешествий позволяет экономить, особенно с учетом предоставляемой санаторием «Металлург» 20%-ной скидки. Кстати, отдыхая здесь, можно сберечь не только деньги, но и время. Из-за большого объема работы для многих современных людей даже двухнедельный отпуск может стать роскошью. Специально для них санаторий предлагает эффективные программы на 7, 10, 12 и 14 дней, а также программы выходного дня и курсовки без круглосуточного пребывания.

Фото: санаторий «Металлург»

А еще драгоценные дни отпуска не придется тратить на дорогу и акклиматизацию. Кроме того, санаторий – отличный выбор для тех, кто в свете последних событий боится столкнуться с внезапным локдауном или пострадать от стихийных бедствий. И самое ценное – в санатории «Металлург» легко отдохнуть всей семьей, вместе со старшими родственниками и маленькими детьми.

Все, что нужно для полноценного отдыха

Осенью отдых в санатории поможет восстановиться после дачного сезона, а также поднять иммунитет перед сезоном простуд. В санатории «Металлург» есть для этого все: минеральная вода разных типов из собственных скважин, богатые минералами торфяные грязи и лесной воздух, насыщенный кислородом и фитонцидами, а также современное оборудование для проведения оздоровительных процедур.

Высококлассные специалисты помогут восстановиться после болезни, заняться решением хронических проблем со здоровьем и просто усилить жизненный тонус. Кстати, обширный опыт работы с пациентами разной сложности у всех массажистов подкреплен медицинским образованием.

Фото: санаторий «Металлург»

Фото: санаторий «Металлург»

В санатории «Металлург» можно поплавать в единственном на весь Ижевск бассейне с артезианской водой, прогуляться по тропинкам векового леса и выбрать досуговые мероприятия на свой вкус.

Фото: санаторий «Металлург»

Фото: санаторий «Металлург»

Успеть купить путевку до конца августа и сэкономить вдвойне

Этой осенью у гостей санатория «Металлург», есть уникальная возможность практически двойной экономии! Санаторий является участником программы Ростуризма, благодаря которой все клиенты могут получить 20%-ный кешбэк. Нужно всего лишь зарегистрироваться в Программе лояльности «МИР», забронировать санаторно-курортную путевку на сайте санатория «Металлург» и оплатить ее картой «МИР» до 31 августа. Кешбэк будет начислен при заезде с 1 октября до 24 декабря**. А при покупке путевки на период с 1 по 10 октября клиенты смогут одновременно воспользоваться и собственной 20%-ной скидкой санатория, и кешбэком от стоимости с учетом данной скидки.

Успейте забронировать путевку в санаторий «Металлург» на период с 1 по 10 октября и оплатить ее до 31 августа – и получите полноценный отдых по максимально выгодной цене! А если вы запланировали отдых на сентябрь, воспользуйтесь не менее привлекательным предложением с 20%-ной скидкой.

Дополнительная информация – по телефону 8 (3412) 68-06-88 и на сайте sanmet.ru.

* Акция действительна при заезде с 1 сентября по 10 октября 2021 года.

** Кешбэк не распространяется на курсовки.

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