Как совместить мечту о квартире и собственном загородном доме?

Фото: «Талан»

Хочется и в квартире жить, и при этом иметь постоянный доступ к природным локациям со свежим воздухом и безопасными прогулочными зонами в настоящем лесу? «Комсомолка» выяснил(а), какая сейчас потребность в подобном жилье, и где такое можно найти в Ижевске.

70 % мечтают о жилье с видом на зеленую зону

По результатам исследования, проведенного ВЦИОМ, почти 70 % россиян мечтают о жилье с панорамными окнами, зеленой зоной, не загрязненным выхлопными газами воздухом, прудом или водоемом и широкой детской площадкой. При этом важна и развитая инфраструктура под рукой. Детей нужно отправить в детский сад или школу, а самим быстро добраться до работы или до кафе, чтобы встретиться с друзьями.

Фото: «Талан»

Чего не хватает жителям многоквартирных домов?

1. Большой и безопасной территории. Большинство опрошенных отмечают, что им хочется чувствовать, что рядом с домом ты надежно защищен, – можешь спокойно погулять или отпустить поиграть ребенка. И в этой ситуации горожане либо ставят ограждение двора за свой счет, либо при покупке новой квартиры сразу выбирают проект с забором. Многие отмечают: важно, чтобы забор не создавал ощущения маленького неуютного пространства, – двор должен быть светлым и просторным.

2. Своего кусочка зелени за окном. Зачастую рядом с новостройками мало зеленых насаждений, а ведь так хочется распахнуть с утра окно, послушать, как поют птицы, подышать свежим воздухом. Да и погулять среди зелени гораздо приятнее.

3. Места. Хочется простора, но обычно придомовая территория сильно загружена – нужны и парковки, и детские площадки, и многое другое. В результате – все есть, но при этом как-то тесновато.

4. Развлечений для всех. Детская и спортивная площадка – стандартный набор. Но подросткам или, например, тем, кто предпочитает книгу занятиям спортом в собственном дворе, сложно найти комфортный уголок.

5. Красивой архитектуры. Часто нам предлагают практичные варианты, а хочется жить не только удобно и практично, но еще и красиво.

6. Индивидуальности. В своем доме можно выбрать удобную для себя планировку и вообще отразить в жилье свои вкусы. Но в случае с однотипными планировками приходится зачастую чем-то жертвовать.

Жизнь на природе или городская инфраструктура. Что выбрать?

Парк-квартал «Атмосфера» в районе Холмогорова – место, где учтены ключевые потребности в безопасности, здоровом и активном отдыхе, свежей и полезной еде. Квартал находится недалеко от центра города, а значит, все необходимое (аптеки, магазины, лавки, торговые центры) в шаговой доступности. Вместе с хорошо развитой инфраструктурой во внимание взята так называемая WELL-BEING- концепция (велл-биинг) – стремление обрести либо поддерживать здоровый образ жизни, повысить ее качество.

Фото: «Талан»

Фото: «Талан»

Сейчас застройщик «Талан» возводит два дома будущего квартала. Новый проект девелопера – это разнообразные планировочные решения классических и редких форматов, помещения для магазинов «у дома», помещение под частный детский сад и даже гаражные боксы для автолюбителей.

Как совместить город и отдых на природе?

1. Здесь объединены три дома и три двора. На случай если турники или качели вдруг окажутся заняты, вам не составит труда перейти на другую, не менее удобную часть объединенного дворового пространства. Там вы сможете отдохнуть, насладиться природой, пообщаться с друзьями, погулять с детьми или просто послушать музыку.

2. Объединенный двор квартала будет площадью 1 га, и вся она рассчитана на людей разных возрастов, где каждый удовлетворит свои потребности: спортсмен потренируется на уличных тренажерах или поиграет в волейбол, не тратя деньги и время на дорогу в спортзал, ребенок прекрасно проведет время на качелях, батуте, в веревочном парке, а родители смогут отдохнуть и покачаться в гамаке. Прекрасное место, в котором каждый найдет занятие.

Фото: «Талан»

Фото: «Талан»

Фото: «Талан»

Фото: «Талан»

3. Отдельного внимания заслуживает тропа здоровья, находящаяся в шаговой доступности в Холмогоровском лесу. Там вы сможете забыть о городской суете, подышать свежим лесным воздухом, пройтись или пробежаться наедине со своими мыслями. Если захотите отдохнуть от городской суеты, прогулка по тропе здоровья поможет вам в этом.

4. Общая площадь парк-квартала просторная и красивая, но это далеко не единственное его достоинство. Место расположено в удобном районе, где даже за пределами двора вы сможете отлично провести время и, например, прогуляться с собакой. Рядом есть тихий лес, где есть возможность отдохнуть от городской суеты и никому не мешать со своим любимцем. Да и домашнее животное будет счастливо, ведь у него теперь столько пространства для игр.

5. Большое количество фитнес-центров, бассейнов, экорынков, школ, детских садов рядом. Жильцы смогут здорово сэкономить на времени и деньгах для проезда. Особенно это востребовано в условиях коронавируса, когда хочется избегать лишних поездок на общественном транспорте.

6. Проект находится на улице Холмогорова, в десяти-пятнадцати минутах от центра города. Локация обособлена лесом и руслом речки. Это уединенное место, где тоже всегда можно будет остаться наедине с собой, подумать о чем-то важном, почитать книгу или устроить пикник с друзьями.

Фото: «Талан»

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