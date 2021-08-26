Мечты сбываются: застройщик создает во дворе ZNAK Город Будущего сказочный мир

Фото: Ильяс Бекмансуров

Что такое двор? Еще 10 лет назад – это небольшая площадка с железными горкой и ржавыми качелями, куцей песочницей, скамейками у подъездов и украшениями в виде лебедей из шин. Здесь свободно ездили машины, а к вечеру становилось темно, безлюдно и порой страшно. Какие уж тут могли быть добрые отношения с соседями?

Что такое двор в жилом комплексе ZNAK Город Будущего, который строится в Завьяловском районе Удмуртии? Это уникальное, современное, тщательно продуманное, спроектированное ведущими архитекторами компании «Железно» пространство, учитывающее все сценарии жизни современных людей и их семей.

За счет деления пространства на несколько зон здесь удобно играть малышам и детям постарше, активно заниматься спортом, просто гулять на свежем воздухе, проводить время с семьей или общаться с соседями. Это просто двор мечты!

Фото: Ильяс Бекмансуров

Двор для активных игр и всестороннего развития

Двор в Городе Будущего – это пространство, где жители могут свободно гулять, заниматься спортом, кататься на коньках или самокате, играть с детьми в активные игры и без боязни оставлять их на улице одних. Ведь эта территория полностью закрыты от проезда машин.

Детские площадки – это целый мир для маленьких жителей, разработанный дизайнерами компании «Железно» с использованием природных форм и элементов. Это настоящий парк аттракционов, где можно не только весело прыгать на батутах, играть в классики, качаться на качелях, кататься на горках, но и развиваться, учиться думать и экспериментировать.

Этот мир притягивает детей и расширяет их возможности. Активные зоны с натуральными тактильными материалами – песком или щепой – делают их исследователями.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

И что уж говорить, здесь запросто можно перенестись в сказку: во дворе третьего дома появился уютный «домик Хоббита» с травяным газоном на крыше. Это сказочная норка – точно такая же, где жили хоббиты, персонажи Джона Толкиена. Здесь можно спрятаться, придумать что-нибудь необычное и понять, что все незнакомое – это так интересно!

Родители могут быть спокойны – все оборудование безопасно и отвечает потребностям детей разного возраста!

Двор не только для детей

Кстати, о родителях. Многие считают, что двор предназначен только для детей. Компания «Железно» в жилом комплексе ZNAK Город Будущего рушит этот стереотип и доказывает, что и взрослые смогут найти там себе занятие по душе. Ведь недаром – это двор мечты.

В зонах отдыха расположены удобные скамейки, шезлонги, качели-лежаки, где можно расслабиться, читая книгу или присматривая за детьми. А время с любимым можно провести, покачиваясь на уютных качелях для двоих.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Для приверженцев активного времяпрепровождения есть специально огражденные площадки для игры в футбол, баскетбол или волейбол. На зеленой травке можно заняться йогой или погонять на велосипедах по дорожкам. Ведь движение – это жизнь!

В ЖК ZNAK Город Будущего не забыли про отдых для всей семьи и предусмотрели уютные беседки и столы для настольного тенниса. Пусть время с родными будет веселым!

Фото: Ильяс Бекмансуров

Все дворы в Городе Будущего равномерно освещены, здесь нет темных закоулков. Поэтому вечером можно спокойно возвращаться с работы или прогуливаться по заранее продуманным маршрутам. Вдоль пешеходных дорожек расставлены скамейки и декоративные инсталляции, здесь много зелени, растений и цветов, посажена целая липовая аллея.

Такая красивая, ухоженная и безопасная территория воспринимается жильцами, как личная. И двор становится местом для свиданий, прогулок, игр и встреч добрых соседей. В жилом комплексе ZNAK Город Будущего мечты превращаются в реальность!

Узнать подробнее о жилом комплексе ZNAK Город Будущего и записаться на консультацию: 8 (3412) 222-555.

Сайт: железно.рф

Фото: Ильяс Бекмансуров

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ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск»

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Место нахождения объекта недвижимости: Удмуртская Республика, Завьяловский район.