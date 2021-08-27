Зрение ребенка: почему его обязательно нужно проверить перед началом учебного года?

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У вас уже все готово к началу учебного года? Форма куплена, учебные пособия заказаны?

А зрение ребенка перед школой проверили?

К сожалению, многие родители в августовской суете даже не задумываются об этой важной процедуре.

Для чего нужно проверять зрение?

Во-первых, чтобы успокоиться. Вы можете услышать, что «отклонений не выявлено» и порадоваться.

Во-вторых, чтобы узнать о каких-то проблемах на ранних стадиях развития, а значит предпринять необходимые шаги, чтобы не допустить сильного «минуса».

Чаще всего у детей развивается миопия (близорукость).

Упустите момент – и в школе могут начаться проблемы. Дети с ослабленным зрением плохо видят, что написано на доске. У них слабые зрительная память и восприятие информации. Начинается снижение успеваемости, появляется постоянная усталость, нежелание ходить в школу и делать уроки.

- Чем раньше проблемы со зрением у ребенка будут выявлены, тем эффективнее пройдет лечение. В детстве еще можно снизить скорость развития близорукости или остановить ее полностью, - говорит Наталия Сердюк, детский врач-офтальмолог высшей категории, заведующая Детским офтальмологическим центром «ЛинзОчки».

Наталия Сердюк, детский врач-офтальмолог высшей категории, заведующая Детским офтальмологическим центром «ЛинзОчки»

Офтальмологи предлагают несколько безоперационных вариантов, чтобы остановить детскую близорукость:

- Медикаментозное и аппаратное лечение

- Средства коррекции – очки и линзы.

Поговорим о них подробнее.

Аппаратное лечение

У близорукого ребенка напряжены мышцы, которые помогают глазу одинаково хорошо видеть на разных расстояниях. В силах офтальмологов снять тонус этих мышц с помощью специальных аппаратов.

Пройти аппаратное лечение можно в Детском офтальмологическом центре «ЛинзОчки».

Курс длится 10 дней по 40–60 минут каждый сеанс. За один раз пациент проходит лечение на нескольких аппаратах:

- Визотроник» – специальный тренажер для глаз, который в короткие сроки улучшает функциональные характеристики глаза.

- «Ручеек» - снимает спазм глазной мышцы.

Также используются специальные компьютерные программы, лазерное лечение, цветоимпульсная терапия, электростимуляция, магнитотерапия.

С помощью аппаратного лечения можно приостановить развитие близорукости

Внимание! Аппаратное лечение проводят по адресу

Ижевск, ул. Лихвинцева, 46 (ост. транспорта «Центральная площадь»)

Телефон для записи: 524-111

Сайт: optica18.ru/detskie-tsentry

Кстати

В Детском офтальмологическом центре «ЛинзОчки» работают не только с близорукостью. Здесь каждому пациенту составляют индивидуальную программу в зависимости от его диагноза. Всего применяют более 10 лечебных программ для аппаратного лечения близорукости, дальнозоркости, амблиопии, косоглазия, глаукомы и катаракты.

Ночные линзы

Еще один современный и безоперационный метод коррекции зрения – ночные (ортокератологические) линзы. Уже после первой ночи они повышают зрение на 70–75 %. А спустя 10 ночей – практически до 100 %!

Линзы безопасны и рекомендованы с 6 лет. Суть работы в том, что за время сна они частично меняют форму роговицы. Это позволяет достичь существенного улучшения зрения без использования очков или контактных линз в течение дня.

Современные линзы способны восстанавливать зрение

Подойдут ли именно вашему ребенку ночные линзы, вам подскажут по адресам в Ижевске:

- ул. Свободы, 184, тел. 8-905-876-31-17, прием ведет врач-офтальмолог Надежда Третьякова.

- ул. Лихвинцева, 46, тел. 524–111 и 8-912-452-84-63, прием ведет врач-офтальмолог высшей категории Наталия Сердюк.

Правильно подобранные очки

Да, современные очки тоже могут лечить детское зрение! Лечебные линзы Myopilux (Майопилюкс) и Stellest (Стеллест) для очков тормозят процесс падения зрения или вовсе его останавливают. Они хорошо развивают способность глаза фокусироваться на предметах, находящихся на разном расстоянии, и поддерживают мышечный баланс.

Еще один вариант – линзы с поддержкой аккомодации против зрительного утомления. Они снимают напряжение и благодаря специальному покрытию защищают глаза от негативного короткого сине-фиолетового спектра, с которым мы сталкиваемся, пользуясь гаджетами.

Очки из современных коллекций придутся по душе даже самому привередливому ребенку. Их сложно сломать, они гибкие и антибактериальные.

Очки из современных коллекций придутся по душе даже самому привередливому ребенку. Их сложно сломать, они гибкие и антибактериальные.

В современных коллекциях Ben X (Бен Икс) и Swing (Свинг) – более 40 различных расцветок и форм оправ. Кроме того, современные очки сложно сломать! Материал, из которого изготовлены оправы, называется гриламид. Он изгибается в разные стороны, а затем снова принимает свою изначальную форму. И это действительно радует родителей тех сорванцов, которым раньше бесконечно меняли оправы.

Они гипоаллергенные и антибактериальные. Благодаря легкости и анатомическому строению оправы, такие очки не наносят вред развитию лица и носа детей любого возраста.

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Как записаться на прием к врачам Детского офтальмологического центра «ЛинзОчки»?

Ижевск, ул. Лихвинцева, 46 (ост. «Центральная площадь»), тел. : 524-111

Сайт: optica18.ru/detskie-tsentry

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