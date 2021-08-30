Роспотребнадзор Удмуртии подготовил цикл передач о здоровом питании

Фото предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

Все больше регионов включается в просветительскую работу, которую Роспотребнадзор ведет в рамках нацпроекта «Демография». Не осталась в стороне и Удмуртская Республика. Местным Управлением Роспотребнадзора был подготовлен цикл передач о правильном питании «Доброго здоровья».

Уникальная удмуртская кухня имеет давнюю историю, в ней традиционно используют много растительных продуктов – злаки (пшеницу, рожь, овес, гречиху), овощи (репу, свеклу, редьку, хрен, морковь, капусту, лук и чеснок), льняное и конопляное масло, зелень, грибы, ягоды, фрукты. В почете также молочные продукты, рыба и мясо. Кстати, интересно, что мясо здесь принято варить, запекать, вялить, но ни в коем случае не жарить. Такого метода обработки продуктов как жарка изначально в удмуртской кухне не было.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

О том, как выбрать качественные и безопасные продукты для приготовления здоровых блюд, как укрепить иммунитет и составить сбалансированный рацион рассказывает еженедельная программа «Доброго здоровья», которая выходит в прайм-тайм на самом популярном канале региона «Моя Удмуртия».

Премьера цикла передач о здоровом питании состоялась в августе. Уже вышли в эфир два выпуска, посвященные таким популярным продуктам, как яблоки и рыба. Готовится передача про арбузы, в планах – съемка программ про томаты, грибы, молочные, мясные, хлебобулочные продукты. В каждом выпуске ведущая Елена Керн приходит в супермаркет и там наглядно показывает, как выбирать хороший товар, на что обратить внимание в первую очередь, дает советы по правильному питанию. Затем съемочная группа отправляется в лабораторию Роспотребнадзора, где научные сотрудники показывают, как проходит проверка продукта на качество и безопасность.

Помимо программ про здоровое питание будут выпуски про физическую активность, различные виды полезных тренировок, советы от диетолога. В планах также запись нескольких передач, в которых представители Роспотребнадзора и Правительства Удмуртской республики будут готовить полезные блюда и на личном примере покажут, как просто питаться правильно.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

Справочно

Формирование среды, способствующей повышению информированности граждан об основных принципах здорового питания, – одно из важных направлений работы Роспотребнадзора.

Активная просветительская работа ведется во всех регионах России, а также онлайн. Подробную информацию о различных системах питания, составлении сбалансированного рациона, выборе качественных и безопасных продуктов вы найдете на официальном сайте Роспотребнадзора здоровое-питание.рф.

Проект «Здоровое питание» реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» и включает в себя мониторинг питания россиян и исследование продуктов на качество и безопасность, разработку новой нормативной базы, а также просветительскую работу, популяризирующую принципы здорового питания и основы рациона.

Всего к проекту в 2020 году присоединились 75% россиян – это более 110 млн человек; посетителями сайта здоровое-питание.рф стали более 50 млн человек, охват социальных сетей – более 12 млн человек.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте www.здоровое-питание.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

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