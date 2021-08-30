Проверено на себе: как ижевчанка увеличила урожай томатов, купив новую теплицу

Фото: pixabay.com

«Никогда бы не подумала, что для того чтобы получить лучший урожай на своем приусадебном участке за всю свою «дачную карьеру», мне всего-навсего нужно было купить новую теплицу!» – это были чуть ли не первые слова позвонившей к нам в редакцию пенсионерки из Ижевска Светланы Николаевой.

Мы не смогли проигнорировать такое интересное вступление и выслушали всю историю Светланы. О том, как пенсионерке удалось почти вдвое увеличить урожай помидор всего за один сезон, – в нашем материале.

Битва за томаты

«Сколько себя помню, каждое лето я проводила на даче: сначала на родительской, а потом на своей. С ранней весны и до поздней осени мы все свободное время проводили там: посадка, прополка, подвязка, обрезка, полив, сбор урожая… И так по кругу, – рассказывает Светлана. – Но самым печальным было то, что результаты трудов были несоизмеримы с усилиями».

Светлана – дачница со стажем: за ее плечами более 20 лет трудов. Фото: pixabay.com

Больше всего заядлую дачницу и ее мужа волновали помидоры – их в семье Светланы любили все. Только вот каждый год за урожай томатов приходилось биться в прямом смысле слова.

«Мы выращивали их в обычном пленочном парнике и на открытом грунте, по старинке. Но листья постоянно сгорали под палящим солнцем, сама пленка рвалась, а в открытом грунте весь урожай пропадал из-за фитофтороза, – рассказывает дачница. – Мы устали мучиться – после очередного летнего сезона залезли в интернет и заказали теплицу из поликарбоната в компании «Титан».

«Заказать теплицу в этой компании и именно осенью нам посоветовали соседи. И были правы, – отмечает Светлана. – Купить теплицу в это время года было нашим лучшим решением».

4 причины, почему осенью стоит купить теплицы из поликарбоната:

1. Выгодно

Осенью теплицу устанавливать выгоднее и практичнее. Весной и летом, в разгар строительного сезона, из-за повышенного спроса цены растут. Причем как на теплицы, так и на материалы, необходимые для их монтажа. Сейчас же цены приятно удивят вас, к тому же действуют скидки.

2. Экономия времени

Весной увеличивается время доставки и самого монтажа теплицы. Если покупать теплицу осенью, то ее быстро доставят до места, а потом качественно установят. К тому же не повредят посадки – ведь большая часть урожая уже собрана.

3. Отказ от ненужных хлопот

Весна – это самый разгар посевных и посадочных работ. Облегчите себе задачу – установив осенью теплицу, вы не будете ждать открытия огородного массива, как это бывает весной, или схода снега.

Поликарбонат обладает повышенной прочностью – примерно в 200 раз превосходит по этому показателю стекло, поэтому без проблем выдерживает град, сильные порывы ветра и дожди. Фото: pixabay.com

Промерзшая земля также осложняет весенний монтаж теплицы – осенью теплица не осядет и точно не покосится. Не бойтесь, что зимний холод и снег сократят срок службы вашей теплицы. Если на теплице снежный покров менее 10 см, то его можно вообще не убирать, а если больше – теплицу пора почистить.

4. Более ранний урожай

Ранней весной в установленной осенью теплице начинает прогреваться земля. Так что посеять ранние овощи и высадить рассаду в теплицу вы сможете раньше. А значит, и урожай созреет быстрее обычного.

Чтобы земля в теплице не промерзла, набросайте зимой в нее снега

«Теперь на даче я отдыхаю!»

Теплица из поликарбоната стала настоящим спасением для Светланы и ее семьи!

«Теплица перезимовала прекрасно! Для тепличных каркасов специалисты компании«Титан» используют долговечные алюминиевые, металлические и оцинкованные профили. Они образуют надежный «скелет» всей конструкции и отличаются прочностью», – говорит Светлана.

Вот такой урожай томатов получила Светлана этим летом. Фото: pixabay.com

Первые результаты своего вложения дачница оценила уже этим летим.

«Несмотря на аномальную жару, листья не сгорели, а в пасмурную погоду поликарбонат все равно хорошо пропускал свет! Урожай увеличился в два раза! – делится эмоциями Светлана. – Теперь на даче я отдыхаю, а любимые томаты выращиваю с легкостью! Новые технологии нам так пришлись по вкусу, что мы решили купить автополив, автомат для проветривания теплиц, а также беседку, летний душ, качели и другую продукцию для отдыха».

Полезные контакты!

Остались вопросы? Проконсультироваться и заказать теплицу «Титан» можно по адресам:

ТЦ «Муравейник», ул. Пойма, 14а, тел.: 610-720, 610-730

ТД «Шуныт», с. Завьялово, ул. Гольянская, 21а, тел. 906-663

Сайт: титан18.рф

Группа «ВКонтакте»: vk.com/club62128797

Реклама.