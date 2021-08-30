Проверено на себе: как ижевчанка увеличила урожай томатов, купив новую теплицу

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«Никогда бы не подумала, что для того чтобы получить лучший урожай на своем приусадебном участке за всю свою «дачную карьеру», мне всего-навсего нужно было купить новую теплицу!» – это были чуть ли не первые слова позвонившей к нам в редакцию пенсионерки из Ижевска Светланы Николаевой.
Мы не смогли проигнорировать такое интересное вступление и выслушали всю историю Светланы. О том, как пенсионерке удалось почти вдвое увеличить урожай помидор всего за один сезон, – в нашем материале.
Битва за томаты
«Сколько себя помню, каждое лето я проводила на даче: сначала на родительской, а потом на своей. С ранней весны и до поздней осени мы все свободное время проводили там: посадка, прополка, подвязка, обрезка, полив, сбор урожая… И так по кругу, – рассказывает Светлана. – Но самым печальным было то, что результаты трудов были несоизмеримы с усилиями».
Светлана – дачница со стажем: за ее плечами более 20 лет трудов. Фото: pixabay.com
Больше всего заядлую дачницу и ее мужа волновали помидоры – их в семье Светланы любили все. Только вот каждый год за урожай томатов приходилось биться в прямом смысле слова.
«Мы выращивали их в обычном пленочном парнике и на открытом грунте, по старинке. Но листья постоянно сгорали под палящим солнцем, сама пленка рвалась, а в открытом грунте весь урожай пропадал из-за фитофтороза, – рассказывает дачница. – Мы устали мучиться – после очередного летнего сезона залезли в интернет и заказали теплицу из поликарбоната в компании «Титан».
«Заказать теплицу в этой компании и именно осенью нам посоветовали соседи. И были правы, – отмечает Светлана. – Купить теплицу в это время года было нашим лучшим решением».
4 причины, почему осенью стоит купить теплицы из поликарбоната:
1. Выгодно
Осенью теплицу устанавливать выгоднее и практичнее. Весной и летом, в разгар строительного сезона, из-за повышенного спроса цены растут. Причем как на теплицы, так и на материалы, необходимые для их монтажа. Сейчас же цены приятно удивят вас, к тому же действуют скидки.
2. Экономия времени
Весной увеличивается время доставки и самого монтажа теплицы. Если покупать теплицу осенью, то ее быстро доставят до места, а потом качественно установят. К тому же не повредят посадки – ведь большая часть урожая уже собрана.
3. Отказ от ненужных хлопот
Весна – это самый разгар посевных и посадочных работ. Облегчите себе задачу – установив осенью теплицу, вы не будете ждать открытия огородного массива, как это бывает весной, или схода снега.
Поликарбонат обладает повышенной прочностью – примерно в 200 раз превосходит по этому показателю стекло, поэтому без проблем выдерживает град, сильные порывы ветра и дожди. Фото: pixabay.com
Промерзшая земля также осложняет весенний монтаж теплицы – осенью теплица не осядет и точно не покосится. Не бойтесь, что зимний холод и снег сократят срок службы вашей теплицы. Если на теплице снежный покров менее 10 см, то его можно вообще не убирать, а если больше – теплицу пора почистить.
4. Более ранний урожай
Ранней весной в установленной осенью теплице начинает прогреваться земля. Так что посеять ранние овощи и высадить рассаду в теплицу вы сможете раньше. А значит, и урожай созреет быстрее обычного.
Чтобы земля в теплице не промерзла, набросайте зимой в нее снега
«Теперь на даче я отдыхаю!»
Теплица из поликарбоната стала настоящим спасением для Светланы и ее семьи!
«Теплица перезимовала прекрасно! Для тепличных каркасов специалисты компании«Титан» используют долговечные алюминиевые, металлические и оцинкованные профили. Они образуют надежный «скелет» всей конструкции и отличаются прочностью», – говорит Светлана.
Вот такой урожай томатов получила Светлана этим летом. Фото: pixabay.com
Первые результаты своего вложения дачница оценила уже этим летим.
«Несмотря на аномальную жару, листья не сгорели, а в пасмурную погоду поликарбонат все равно хорошо пропускал свет! Урожай увеличился в два раза! – делится эмоциями Светлана. – Теперь на даче я отдыхаю, а любимые томаты выращиваю с легкостью! Новые технологии нам так пришлись по вкусу, что мы решили купить автополив, автомат для проветривания теплиц, а также беседку, летний душ, качели и другую продукцию для отдыха».
Полезные контакты!
Остались вопросы? Проконсультироваться и заказать теплицу «Титан» можно по адресам:
ТЦ «Муравейник», ул. Пойма, 14а, тел.: 610-720, 610-730
ТД «Шуныт», с. Завьялово, ул. Гольянская, 21а, тел. 906-663
Сайт: титан18.рф
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