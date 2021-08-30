Комфортно как в квартире, уютно как на даче!

Фото: jagul.ru

Задумались о переезде за город, поближе к природе? Но не готовы тратить час, чтобы добраться до работы в Ижевске? Предлагаем отличный вариант – дом в коттеджном поселке «Белые Росы-2» в селе Ягул. Расскажем, почему стоит покупать участок с домом прямо сейчас.

Живописные места и 15 минут до Ижевска

«Белые росы-2» – это продолжение уже полюбившегося проекта «Белые росы», благодаря которому 297 семей счастливо живут в своих домах.

Фото: jagul.ru

Новый коттеджный поселок также расположен в селе Ягул. Сюда можно добраться как на машине – это всего 15 минут от Ижевска, так и на общественном транспорте.

Поселок располагается на живописной возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на город и окрестные леса. Рядом лес, а значит чистый воздух вам обеспечен. Чуть поодаль – красивый пруд, на берегу которого так приятно будет устраивать пикники и искупаться в летнюю жару.

Фото: jagul.ru

Фото: jagul.ru

Фото: jagul.ru

В Ягуле есть магазины, кафе, школы, детские сады, почта и фельдшерско-акушерский пункт. И что немаловажно, все коммуникации в новом поселке уже проложены – отсыпаны ровные дороги, установлена водонапорная башня, проведен водопровод с артезианской водой, этой осенью ожидается пуск газа в поселок. Уже обустроена удобная и безопасная детская площадка.

Готовые дома с продуманными планировками

В «Белых росах-2» есть участки с готовыми домами, которые построены по современным стандартам, по уже полюбившимся жителям первых «Белых рос» проектам.

Площадь домов – от 69 до 127 кв м. Они построены из газобетона, с утеплением, и с разным видом облицовки – кирпич или фасадная плитка.

Планировка домов удобна и продумана до каждого сантиметра. Уютные спальни, просторная кухня-гостиная из которой есть выход в сад. Предусмотрена возможность обустройства 2 этажа – установлен люк с раскладной лестницей.

Фото: jagul.ru

Дома полностью готовы для жизни. Дом сдается покупателю с подключенным газовым котлом с работающим отоплением, артезианским водоснабжением. Установлена локальная система канализации. Проводится высокоскоростной оптоволоконный интернет и ТВ.

И приятный бонус: при покупке дома фасадный забор с калиткой и воротами в подарок!

Уникальный шанс выбрать участок ИЖС с лучшим видом

Продажи уже стартовали – сейчас у вас есть уникальная возможность выбрать самые красивые участки с потрясающим видом.

Одно из наших важных преимуществ – возможность приобрести дом в поселке «Белые росы-2» на условиях сельской ипотеки под 3% годовых. У нас сельская (Ягульская) регистрация. А это низкие коммунальные платежи, экономия на тарифах и страховке автотранспорта.

Но лучше один раз увидеть все своими глазами – просто выберете удобное для вас время и запишитесь на экскурсию. Вы сможете лично оценить инфраструктуру поселка, комфортабельность предлагаемых домов, увидеть их планировку и выбрать лучший для себя вариант. Возможно, именно здесь вас ждет дом вашей мечты!

Фото: jagul.ru

Адрес

Офис продаж: с. Ягул, ул. Звездная, д. 31 (КП Белые Росы-2)

График работы: пн-пт 09:00-17:30, сб, вскр 09:00-15:00

Телефон: 56-36-58, 57-63-66

Сайт jagul.ru

«ВКонтакте» vk.com/jagul

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