Крупнее, просторнее и еще безопаснее: объявлен старт продаж Subaru Outback в Ижевске

Фото: Subaru

Объявлена дата официального старта продаж шестого поколения Subaru Outback (Субару Аутбек). 11 сентября стартуют продажи новинки. Subaru Outback в 2020 году подтвердил звание лучшего универсала повышенной проходимости премии «Авто года», а в 2021 году компания Subaru представила новую версию универсала, доработав ходовые характеристики и интерьерное исполнение, оставив при этом главное – ставку на надежность и проходимость в любых дорожных условиях. В Subaru Outback совмещены технологии не только современности, но и будущего. Рассмотрим их подробнее.

Фото: Subaru

Автомобиль построен на платформе нового поколения Subaru Global Platform (SGP) (Субару Глобал Платформ). Это позволило ему стать крупнее, просторнее и безопаснее. Автомобиль оснащен бензиновым горизонтально-оппозитным двигателем Subaru Boxer (Субару Боксер) нового поколения объемом 2,5 л с непосредственным впрыском топлива и увеличенной максимальной мощностью до 188 л.с. А его усовершенствованная бесступенчатая трансмиссия с увеличенным диапазоном передаточных чисел теперь лучше передает крутящий момент во время старта. Внушительный клиренс в 213 мм позволяет с комфортом использовать автомобиль как в городских, так и во внедорожных условиях. Инженеры Subaru сконструировали кузов, минимизировав слепые зоны для водителя, а также увеличили пространство багажника. Теперь оно составляет 1797 л. Ровный пол, дверь багажного отделения с электроприводом и функцией памяти положения помогут быстро загрузить автомобиль, оптимально используя все пространство.

Фото: Subaru

Subaru Outback может похвастаться новым дизайном интерьера и отделкой кожей Nappa (Наппа), которые выводят автомобиль на поистине премиальный уровень. Каждый внутренний элемент продуман до мельчайших деталей, все находится под рукой и служит единственной цели – получить максимум удовольствия во время поездки. Вертикальный Full HD дисплей (Фул ЭйчДи) диагональю 11,6 дюйма с полностью переработанным интерфейсом и интуитивным управлением поддерживает Apple CarPlay и Android Auto (Эпл Карплей и Андроид Авто), благодаря чему водитель всегда остается на связи и может легко пользоваться удобствами своего смартфона во время поездки. Улучшенная функция распознавания голоса позволяет с легкостью управлять настройками кондиционера и другими функциями без помощи рук. Уникальная система улучшения качества звука в Subaru Outback позволяет повысить качество звучания до уровня аудио компакт-диска.

Фото: Subaru

Но, пожалуй, главное – это техническое оснащение нового Outback. Автомобиль получил пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus (АйСайт Сэйфти Плас) с новой стереокамерой со значительно увеличенным углом обзора и программным обеспечением повышенной производительности. У Outback появилась система мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System (Драйвер Мониторинг Систем). Умная система считывает действия водителя и в случае опасности предупреждает звуковыми сигналами, индикаторами и вибрацией в рулевом колесе, а также при необходимости может экстренно затормозить для избегания аварии. Система экстренного торможения усовершенствована и способна сманеврировать в случае, если торможение не поможет избежать столкновения. Если за рулем Subaru Outback ездит сразу несколько водителей, система распознает каждого из них. А еще он оснащен системами адаптивного головного освещения, адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем и удержания по центру полосы движения. Для удобства водителя на лобовом стекле проецируется информация о технической работе всех электронных систем.

Автомобили Subaru выбирают люди, предпочитающие свободу в передвижении и активные виды отдыха; те, кто не боится снежных дорог и узких колей бездорожья. Это семейные автомобили, которые станут верными помощниками в длительных семейных путешествиях и позволят с комфортом передвигаться по городу.

Увидеть новинку можно в автосалоне «Субару Центр Ижевск» уже 11 сентября по адресу:

с. Октябрьский, ул. Полесская, 5а.

Телефон: (3412)912-112.

В этот день, помимо праздничной программы для взрослых и детей, посетителей ожидает три вида тест-драйвов: стандартый, внедорожный и тест-драйв системы EyeSight на специальной площадке. Участников мероприятия ждут сувениры и подарки, фотозона, фуршет. Презентация пройдет с 12:00 до 15:00.

Subaru Outback. Создан в будущем. Для настоящего.

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