Тест «КП»: 15 новинок от ижевских оружейников

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Когда люди говорят об Удмуртии, то сразу вспоминают великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова и его советский автомат АК-47. С момента разработки этого оружия прошло почти 80 лет, но модернизация проверенной техники, а также создание новой идут непрерывно.

Чтобы пополнить знания о родном крае, «Комсомолка» и ПСБ – опорный банк оборонно-промышленного комплекса нашей страны - ко Дню оружейника создали тест на знание 15 новинок от ижевских военных мастеров. Пройдя его до конца, вы узнаете, какую новейшую технику выпустила наша республика в 2020-2021 годах.

ПСБ – банк сильных людей – поздравляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и желает новых профессиональных успехов на благо общего дела – мира и спокойствия в стране!

Настоящий тест не является публичным обещанием награды, публичным конкурсом, игрой или пари, как это определено законодательством Российской Федерации.

Этот материал подготовлен вместе с ПАО «Промсвязьбанк» в Ижевске.

Официальный сайт банка: www.psbank.ru

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