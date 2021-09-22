Ни грамма жира: как получить совершенное тело без изнуряющих тренировок и диет

Фото: «Лада-Эстет»

Иметь идеальное тело мечтает каждая женщина и большинство мужчин, но не всегда получается достичь совершенства при помощи фитнеса и диет. Именно поэтому липосакция была и остается одной из самых популярных процедур в мировой пластической хирургии. И если раньше процесс был довольно болезненным и травматичным, то теперь ведущие клиники используют современный Vaser-липосакции (Вайзер-липосакции), который не только дает потрясающий эффект, но и является наиболее бережным. Но в чем заключается секрет? А еще как подготовиться к процедуре и как вести себя после нее? На самые частые вопросы о Vaser-липосакции мы решили ответить вместе с пластическим хирургом инновационного центра «Лада-Эстет» Константином Репиным.

Как побороть сомнения?

Перед тем как решиться на липосакцию, некоторые пациенты взвешивают все «за» и «против» в течение нескольких лет. Неудивительно, ведь сама по себе процедура не относится к категории жизненно важных – это эстетическая операция. Но недооценивать неудовлетворенность собственным телом также не стоит. Если коррекция фигуры – тот способ, который поможет человеку обрести уверенность в себе и достигнуть каких-либо целей, на нее стоит решиться.

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«Мы ни в коем случае не агитируем своих пациентов. Это вопрос принятия человеком себя. Ко мне приходят пациенты и говорят: «Мне не нравится эта часть моего тела». А моя задача – предложить варианты решения проблемы, объяснить, что возможно, а что нет, и при каких условиях. Часто человеку требуется время подумать, посетить уточняющие консультации – постепенно появляется понимание, уменьшается страх. В некоторых случаях пациенты возвращаются лишь через месяцы. Но практика показывает: если они решились на консультацию, то в целом морально готовы и к процедуре. Мы, разумеется, никого не торопим – самое главное, чтобы человек был действительно мотивирован. Такие пациенты знают, на что идут, и четко соблюдают все рекомендации, а потому получают наилучший эффект», – рассказывает Константин Репин.

Среди мужчин популярна «прорисовка» кубиков брюшного пресса

Одним из доводов в пользу ультразвуковой липосакции является то, что она относится к последнему поколению процедур по коррекции фигуры, а потому эффективна и безопасна. Все вмешательство проводится под наркозом, поэтому пациент не чувствует боли и дискомфорта, а малотравматичная методика облегчает последующую реабилитацию.

Длительность одного сеанса липосакции, в зависимости от обрабатываемой области, может длиться от 40 минут до 4 часов – не более. Например, удаление «вдовьего горбика» – жировых отложений на шее – выполняется менее чем за час под местной анестезией, и эффект виден сразу.

Какие зоны можно скорректировать?

«Чаще всего липосакция применяется для удаления локальных избытков жира – так называемых «жировых ловушек». К лишнему весу это не имеет никакого отношения. Такие скопления могут формироваться даже у людей, которые регулярно занимаются спортом и придерживаются диеты. У женщин это, как правило, низ живота и внутренняя поверхность бедер – так называемая «область галифе». У мужчин – так называемый «спасательный круг» – скопление жира в поясничной области», – говорит эксперт.

Но липоскульптурирование – это не только удаление жира. При помощи аппарата ультразвуковой липосакции можно выгодно подчеркнуть мышечный рельеф, например выделить край прямой мышцы живота у женщин или «обрисовать» мужские кубики пресса.

«Также, используя собственный жир пациента, можно восполнить недостающий объем. Все выполняется в ходе одной сессии – у пациента забирают жир, подготавливают определенным образом и вводят в подкожную клетчатку там, где это необходимо. Самая благодатная область – это ягодицы. Часто в их наружных отделах присутствуют ямки. У мужчин это считается нормой, но девушки хотят округлый рельеф. В ягодичной области приживается до 80 % пересаженной жировой ткани; для сравнения – в молочной железе – всего 50 %. Методика липофилинга молочных желез как изолированный метод увеличения груди обычно не применяется, но подходит для устранения небольших дефектов, например если из-за недостатка жировой ткани контурируются установленные импланты», – объясняет Константин Репин.

Процедуру липоскульптурирования осуществляют только высококлассные специалисты

Иногда применяется методика и для борьбы с выраженным целлюлитом, но, к сожалению, полностью побороть «апельсиновую корку» не получится, можно лишь улучшить внешний вид.

Нужна ли какая-то подготовка?

Как и при любом оперативном вмешательстве, перед проведением липосакции пациенту необходимо сдать клинический минимум, куда входит ряд анализов. Иногда врач дополнительно назначает узи брюшной стенки и сосудов. Но это не означает, что на первичную консультацию нужно приходить, имея на руках результаты всех исследований; напротив, только по итогам консультации пластический хирург сможет сказать, какие обследования следует пройти, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Кому не рекомендуется выполнять липоскульптурирование?

Бытует мнение, что липосакция – это выход для очень полных людей, однако все совершенно наоборот: данная процедура идеальна как раз для тех, кто следит за своей фигурой, занимается спортом, но имеет «жировые ловушки», с которыми не получается справиться самостоятельно.

«Людям с индексом массы тела больше 30 липосакция не показана. Если на консультацию приходят полные пациенты, на первом этапе мы всегда направляем их к диетологу. Дето в том, что без вреда для здоровья мы можем забрать не более 5–7 % жира от массы тела, и в случае с полными людьми мы даже не увидим эффекта. Кроме того, у некоторых пациентов присутствует висцеральный жир – он находится внутри брюшной полости, и его нельзя убрать путем липосакции», – поясняет эксперт.

Не получится провести процедуру и в том случае, если пациент с недостаточной массой тела захочет сделать липолифтинг: у него просто неоткуда будет забрать жир для имплантации.

Процедура помогает убрать женский животик

Некоторые ограничения может накладывать и возраст.

«С возрастом потенциал сокращения кожи уменьшается. Если есть сомнения в том, что кожа будет хорошо прилегать к мышечному каркасу, мы подключаем хирургический этап с элементами иссечения избытков кожи. Но это индивидуальный момент. Самой возрастной из наших пациенток было 63 года, и мы смогли добиться очень хорошего эффекта даже без иссечения», – говорит Константин Репин.

Чем хорош метод ультразвуковой липосакции?

Аппарат Vaser для ультразвуковой липосакции уже доказал свою эффективность во всем мире. В России пока не более десятка клиник могут похвастаться таким оборудованием, и «Лада-Эстет» – одна из этих клиник. На данный момент это единственный Vaser не только на всю Удмуртию, но и на ряд соседних регионов. Для того чтобы пройти процедуру, в Ижевск приезжают жители Пермского края и Кировской области.

Самое главное преимущество ультразвукового метода перед классической липосакцией состоит в том, что жир фрагментируется и забирается очень бережно. Сосуды пациента при этом не повреждаются, а сам материал идеально сохраняется для трансплантации. Кроме того, после процедуры происходит эффект сокращения кожи.

Аппарат Vaser доказал свою эффективность во всем мире

«Если после классической липосакции кожа часто провисает и образуется складка, которую можно убрать только хирургическим способом, то после ультразвуковой липосакции кожа в большинстве случаев очень хорошо сокращается», – объясняет врач.

Кстати, сейчас инновационный центр «Лада-Эстет» приобрел еще один аппарат – для вибрационной липосакции, марки PAL (Пал). В комбинации с Vaser он на 30 % сокращает время операции и на 49 % снижает усталость хирурга.

Какова эффективность ультразвуковой липосакции и когда будут видны результаты?

Можно с уверенностью сказать: аппарат Vaser удаляет жир навсегда; и в те области, которые подверглись коррекции, он уже не вернется, так как жировые клетки не восстанавливаются. Однако здесь есть два важных момента. Во-первых, эффект будет виден не сразу – организму нужно время, чтобы кожа сократилась и плотно «села» на мышечный каркас. Обычно на это требуется около шести месяцев. Во-вторых, проведенная липосакция не является поводом отказаться от сбалансированного меню и физических упражнений.

«Я обязательно обсуждаю это со всеми пациентами. Да, жир больше не будет накапливаться в обработанных областях, но начнет откладываться в других местах. Если пациент не будет следить за собой, он рискует получить непропорциональную фигуру. Самый лучший результат мы наблюдаем у тех пациентов, которые готовы прилагать усилия», – утверждает Константин Репин.

Жировые ловушки на боках - одна из проблем, которые традиционно решаются путем липосакции

Как проходит реабилитация после ультразвуковой липосакции?

«Реабилитация – это, пожалуй, самый животрепещущий вопрос для наших пациентов. Они хотят понимать, насколько выпадут из рабочего графика и как быстро увидят положительный эффект. После липосакции необходимо выполнять несколько правил: носить компрессионное белье, а также в течение месяца воздерживаться от силовых упражнений и в течение двух месяцев – от тепловых процедур. Если пациент в раннем послеоперационном периоде будет вести себя чрезмерно активно, процесс восстановления может занять больше времени. С таким пациентом нам придется чаще встречаться, так как в полостях под кожей будет периодически скапливаться лимфа, которую нужно откачивать во избежание воспаления», – говорит Константин Репин.

Если же пациент соблюдает все предписания врача, то ему нужно будет прийти на прием через несколько дней после липосакции. Через неделю снимают швы – они совсем небольшие, около 4 мм. Уже скоро на местах проколов остаются только небольшие розовые рубчики, от которых через полгода не будет и следа. Прийти на контрольный осмотр необходимо через месяц после операции, затем через три года и через шесть лет.

Липосакция позволяет убрать жировые отложения на шее, подчеркнув линию нижней челюсти

«Уже через месяц пациент может приступать к аэробным упражнениям, а через два месяца – заниматься в привычном ритме. В диете первое время лучше ограничивать количество соли, чтобы избежать отеков, а вот голодать ни в коем случае нельзя. Чтобы помочь организму восстановиться, необходимо обогатить свой рацион белком», – объясняет специалист.

Еще один частый вопрос связан с болезненностью ощущений сразу после процедуры. Действительно, у каждого человека индивидуальный болевой порог, однако многие пациенты уже на первые сутки не испытывают необходимости в анальгетиках.

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Клиника «Лада-Эстет» – это признанный флагман Удмуртии в инновациях и техническом оснащении, поддерживающий контакт с передовыми пластическими клиниками России. Здесь берут на вооружение только проверенные практикой и временем методики, обеспечивая безопасность и эффективность всех выполняемых процедур.

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Уже более года в инновационном центре «Лада-Эстет» успешно выполняется ультразвуковая липосакция с применением современного аппарата Vaser. Эта процедура по коррекции фигуры гарантирует пациентам отличные результаты, уверенность в себе и возможность полюбить свое тело.

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Фото: «Лада-Эстет»

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Фото: «Лада-Эстет»

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