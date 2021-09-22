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Здоровье22 сентября 2021 10:57

Ни грамма жира: как получить совершенное тело без изнуряющих тренировок и диет

Отвечаем на самые главные вопросы о Vaser-липосакции в Ижевске
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Фото: «Лада-Эстет»

Фото: «Лада-Эстет»

Иметь идеальное тело мечтает каждая женщина и большинство мужчин, но не всегда получается достичь совершенства при помощи фитнеса и диет. Именно поэтому липосакция была и остается одной из самых популярных процедур в мировой пластической хирургии. И если раньше процесс был довольно болезненным и травматичным, то теперь ведущие клиники используют современный Vaser-липосакции (Вайзер-липосакции), который не только дает потрясающий эффект, но и является наиболее бережным. Но в чем заключается секрет? А еще как подготовиться к процедуре и как вести себя после нее? На самые частые вопросы о Vaser-липосакции мы решили ответить вместе с пластическим хирургом инновационного центра «Лада-Эстет» Константином Репиным.

Как побороть сомнения?

Перед тем как решиться на липосакцию, некоторые пациенты взвешивают все «за» и «против» в течение нескольких лет. Неудивительно, ведь сама по себе процедура не относится к категории жизненно важных – это эстетическая операция. Но недооценивать неудовлетворенность собственным телом также не стоит. Если коррекция фигуры – тот способ, который поможет человеку обрести уверенность в себе и достигнуть каких-либо целей, на нее стоит решиться.

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«Мы ни в коем случае не агитируем своих пациентов. Это вопрос принятия человеком себя. Ко мне приходят пациенты и говорят: «Мне не нравится эта часть моего тела». А моя задача – предложить варианты решения проблемы, объяснить, что возможно, а что нет, и при каких условиях. Часто человеку требуется время подумать, посетить уточняющие консультации – постепенно появляется понимание, уменьшается страх. В некоторых случаях пациенты возвращаются лишь через месяцы. Но практика показывает: если они решились на консультацию, то в целом морально готовы и к процедуре. Мы, разумеется, никого не торопим – самое главное, чтобы человек был действительно мотивирован. Такие пациенты знают, на что идут, и четко соблюдают все рекомендации, а потому получают наилучший эффект», – рассказывает Константин Репин.

Среди мужчин популярна «прорисовка» кубиков брюшного пресса

Среди мужчин популярна «прорисовка» кубиков брюшного пресса

Одним из доводов в пользу ультразвуковой липосакции является то, что она относится к последнему поколению процедур по коррекции фигуры, а потому эффективна и безопасна. Все вмешательство проводится под наркозом, поэтому пациент не чувствует боли и дискомфорта, а малотравматичная методика облегчает последующую реабилитацию.

Длительность одного сеанса липосакции, в зависимости от обрабатываемой области, может длиться от 40 минут до 4 часов – не более. Например, удаление «вдовьего горбика» – жировых отложений на шее – выполняется менее чем за час под местной анестезией, и эффект виден сразу.

Какие зоны можно скорректировать?

«Чаще всего липосакция применяется для удаления локальных избытков жира – так называемых «жировых ловушек». К лишнему весу это не имеет никакого отношения. Такие скопления могут формироваться даже у людей, которые регулярно занимаются спортом и придерживаются диеты. У женщин это, как правило, низ живота и внутренняя поверхность бедер – так называемая «область галифе». У мужчин – так называемый «спасательный круг» – скопление жира в поясничной области», – говорит эксперт.

Но липоскульптурирование – это не только удаление жира. При помощи аппарата ультразвуковой липосакции можно выгодно подчеркнуть мышечный рельеф, например выделить край прямой мышцы живота у женщин или «обрисовать» мужские кубики пресса.

«Также, используя собственный жир пациента, можно восполнить недостающий объем. Все выполняется в ходе одной сессии – у пациента забирают жир, подготавливают определенным образом и вводят в подкожную клетчатку там, где это необходимо. Самая благодатная область – это ягодицы. Часто в их наружных отделах присутствуют ямки. У мужчин это считается нормой, но девушки хотят округлый рельеф. В ягодичной области приживается до 80 % пересаженной жировой ткани; для сравнения – в молочной железе – всего 50 %. Методика липофилинга молочных желез как изолированный метод увеличения груди обычно не применяется, но подходит для устранения небольших дефектов, например если из-за недостатка жировой ткани контурируются установленные импланты», – объясняет Константин Репин.

Процедуру липоскульптурирования осуществляют только высококлассные специалисты

Процедуру липоскульптурирования осуществляют только высококлассные специалисты

Иногда применяется методика и для борьбы с выраженным целлюлитом, но, к сожалению, полностью побороть «апельсиновую корку» не получится, можно лишь улучшить внешний вид.

Нужна ли какая-то подготовка?

Как и при любом оперативном вмешательстве, перед проведением липосакции пациенту необходимо сдать клинический минимум, куда входит ряд анализов. Иногда врач дополнительно назначает узи брюшной стенки и сосудов. Но это не означает, что на первичную консультацию нужно приходить, имея на руках результаты всех исследований; напротив, только по итогам консультации пластический хирург сможет сказать, какие обследования следует пройти, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Кому не рекомендуется выполнять липоскульптурирование?

Бытует мнение, что липосакция – это выход для очень полных людей, однако все совершенно наоборот: данная процедура идеальна как раз для тех, кто следит за своей фигурой, занимается спортом, но имеет «жировые ловушки», с которыми не получается справиться самостоятельно.

«Людям с индексом массы тела больше 30 липосакция не показана. Если на консультацию приходят полные пациенты, на первом этапе мы всегда направляем их к диетологу. Дето в том, что без вреда для здоровья мы можем забрать не более 5–7 % жира от массы тела, и в случае с полными людьми мы даже не увидим эффекта. Кроме того, у некоторых пациентов присутствует висцеральный жир – он находится внутри брюшной полости, и его нельзя убрать путем липосакции», – поясняет эксперт.

Не получится провести процедуру и в том случае, если пациент с недостаточной массой тела захочет сделать липолифтинг: у него просто неоткуда будет забрать жир для имплантации.

Процедура помогает убрать женский животик

Процедура помогает убрать женский животик

Некоторые ограничения может накладывать и возраст.

«С возрастом потенциал сокращения кожи уменьшается. Если есть сомнения в том, что кожа будет хорошо прилегать к мышечному каркасу, мы подключаем хирургический этап с элементами иссечения избытков кожи. Но это индивидуальный момент. Самой возрастной из наших пациенток было 63 года, и мы смогли добиться очень хорошего эффекта даже без иссечения», – говорит Константин Репин.

Чем хорош метод ультразвуковой липосакции?

Аппарат Vaser для ультразвуковой липосакции уже доказал свою эффективность во всем мире. В России пока не более десятка клиник могут похвастаться таким оборудованием, и «Лада-Эстет» – одна из этих клиник. На данный момент это единственный Vaser не только на всю Удмуртию, но и на ряд соседних регионов. Для того чтобы пройти процедуру, в Ижевск приезжают жители Пермского края и Кировской области.

Самое главное преимущество ультразвукового метода перед классической липосакцией состоит в том, что жир фрагментируется и забирается очень бережно. Сосуды пациента при этом не повреждаются, а сам материал идеально сохраняется для трансплантации. Кроме того, после процедуры происходит эффект сокращения кожи.

Аппарат Vaser доказал свою эффективность во всем мире

Аппарат Vaser доказал свою эффективность во всем мире

«Если после классической липосакции кожа часто провисает и образуется складка, которую можно убрать только хирургическим способом, то после ультразвуковой липосакции кожа в большинстве случаев очень хорошо сокращается», – объясняет врач.

Кстати, сейчас инновационный центр «Лада-Эстет» приобрел еще один аппарат – для вибрационной липосакции, марки PAL (Пал). В комбинации с Vaser он на 30 % сокращает время операции и на 49 % снижает усталость хирурга.

Какова эффективность ультразвуковой липосакции и когда будут видны результаты?

Можно с уверенностью сказать: аппарат Vaser удаляет жир навсегда; и в те области, которые подверглись коррекции, он уже не вернется, так как жировые клетки не восстанавливаются. Однако здесь есть два важных момента. Во-первых, эффект будет виден не сразу – организму нужно время, чтобы кожа сократилась и плотно «села» на мышечный каркас. Обычно на это требуется около шести месяцев. Во-вторых, проведенная липосакция не является поводом отказаться от сбалансированного меню и физических упражнений.

«Я обязательно обсуждаю это со всеми пациентами. Да, жир больше не будет накапливаться в обработанных областях, но начнет откладываться в других местах. Если пациент не будет следить за собой, он рискует получить непропорциональную фигуру. Самый лучший результат мы наблюдаем у тех пациентов, которые готовы прилагать усилия», – утверждает Константин Репин.

Жировые ловушки на боках - одна из проблем, которые традиционно решаются путем липосакции

Жировые ловушки на боках - одна из проблем, которые традиционно решаются путем липосакции

Как проходит реабилитация после ультразвуковой липосакции?

«Реабилитация – это, пожалуй, самый животрепещущий вопрос для наших пациентов. Они хотят понимать, насколько выпадут из рабочего графика и как быстро увидят положительный эффект. После липосакции необходимо выполнять несколько правил: носить компрессионное белье, а также в течение месяца воздерживаться от силовых упражнений и в течение двух месяцев – от тепловых процедур. Если пациент в раннем послеоперационном периоде будет вести себя чрезмерно активно, процесс восстановления может занять больше времени. С таким пациентом нам придется чаще встречаться, так как в полостях под кожей будет периодически скапливаться лимфа, которую нужно откачивать во избежание воспаления», – говорит Константин Репин.

Если же пациент соблюдает все предписания врача, то ему нужно будет прийти на прием через несколько дней после липосакции. Через неделю снимают швы – они совсем небольшие, около 4 мм. Уже скоро на местах проколов остаются только небольшие розовые рубчики, от которых через полгода не будет и следа. Прийти на контрольный осмотр необходимо через месяц после операции, затем через три года и через шесть лет.

Липосакция позволяет убрать жировые отложения на шее, подчеркнув линию нижней челюсти

Липосакция позволяет убрать жировые отложения на шее, подчеркнув линию нижней челюсти

«Уже через месяц пациент может приступать к аэробным упражнениям, а через два месяца – заниматься в привычном ритме. В диете первое время лучше ограничивать количество соли, чтобы избежать отеков, а вот голодать ни в коем случае нельзя. Чтобы помочь организму восстановиться, необходимо обогатить свой рацион белком», – объясняет специалист.

Еще один частый вопрос связан с болезненностью ощущений сразу после процедуры. Действительно, у каждого человека индивидуальный болевой порог, однако многие пациенты уже на первые сутки не испытывают необходимости в анальгетиках.

За красивой фигурой – в «Ладу-Эстет»!

Клиника «Лада-Эстет» – это признанный флагман Удмуртии в инновациях и техническом оснащении, поддерживающий контакт с передовыми пластическими клиниками России. Здесь берут на вооружение только проверенные практикой и временем методики, обеспечивая безопасность и эффективность всех выполняемых процедур.

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Уже более года в инновационном центре «Лада-Эстет» успешно выполняется ультразвуковая липосакция с применением современного аппарата Vaser. Эта процедура по коррекции фигуры гарантирует пациентам отличные результаты, уверенность в себе и возможность полюбить свое тело.

На первичной консультации опытные пластические хирурги выслушают ваши пожелания, помогут подготовиться к процедуре, составят план операции и реабилитации, а также ответят на все возникшие вопросы.

Высококлассные специалисты, постоянно повышающие свою квалификацию, индивидуальный подход и вежливый сервис, а также самые современные сертифицированные технологии в области пластической хирургии – это то, что получает каждый пациент «Лады-Эстет».

Фото: «Лада-Эстет»

Фото: «Лада-Эстет»

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Ижевск, ул. Карла Маркса, 206 и Родниковая, 74

тел.: 400-600

сайт: www.lada-lada.info

Фото: «Лада-Эстет»

Фото: «Лада-Эстет»

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