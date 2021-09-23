Волноваться ли родителям, если ребенок плохо говорит?

Фото: Сергей Грачев

Отставание ребенка в развитии – проблема, с которой ежегодно сталкиваются десятки семей. И чем раньше она выявляется, тем больше вероятность помочь малышу. Одним из признаков, свидетельствующих о возможных нарушениях, врачи считают медленное формирование речевого навыка. Подробнее об этом рассказывают специалисты детского отделения неврологии и рефлексотерапии «Реацентра Ижевского».

Если ребенок не говорит

Вопрос, когда ребенок должен заговорить, волнует всех родителей, но отношение бывает разное. Кто-то начинает бить тревогу, если чадо не болтает без умолку в два года, а кто-то терпеливо ждет, когда ребенок сам заговорит ближе к трем годам.

Официально принято считать, что словарный запас в 10–15 слов у трехлетнего малыша уже может свидетельствовать о задержке речевого развития, но опять-таки опираться только на справочные данные и гадать – не выход. При малейшем подозрении лучше обратиться к специалистам и обследовать маленького молчуна. Если дело в темпераменте, мнение специалистов поможет родителям успокоиться и выработать правильную тактику общения с ребенком. Но если задержка развития все-таки имеет место, обнаружить ее следует как можно раньше. Это дает возможность своевременно скорректировать нарушения и позволяет ребенку «догнать» сверстников.

Иногда родителей останавливает опасение, что походы по врачам могут травмировать ребенка, особенно если у чада нет явных неврологических проблем. Бывает, что малыш ведет себя, как обычные дети, нормально играет, прекрасно понимает речь, просто отказывается говорить. И тогда родители боятся, что врач назначит здоровому ребенку ноотропы или другие препараты.

Но помочь ребенку развиваться правильно можно без медикаментов и стресса. В федеральной сети клиник «Реацентр» уже давно и успешно реализуется программа «Разговорим молчуна», включающая современные аппаратные методы и занятия с логопедом. Диагностику, профилактику и лечение в «Реацентре Ижевском» дети воспринимают как приключение, интересную игру. Этому способствуют безболезненные методы и грамотный подход опытных врачей.

Комплексный подход

Одним из самых действенных методов, использующихся в «Реацентре Ижевском» для стимулирования психоречевого развития ребенка, является микротоковая рефлексотерапия. Он способствует восстановлению нормальной работы головного мозга. Сверхмалые импульсы, похожие на те, которыми в норме обмениваются нервные клетки, «будят» в мозге малыша нейроны речевых зон. В результате этих процедур у ребенка постепенно повышается речевая активность. Малыш начинает более охотно вступать в речевой контакт, начинает набирать словарный запас и строить более сложные фразы.

Сеанс микротоковой рефлексотерапии

Кроме того, микротоковая рефлексотерапия позволяет устранить у ребенка истерические проявления, снизить возбудимость и агрессию, купировать головные боли. Также процедура улучшает внимание и память ребенка, нормализует сон.

Биоакустическая коррекция головного мозга (БАК) – еще один метод, который используется в составе комплексного подхода к лечению как при легких нарушениях, так и при различных формах аутизма. Суть процедуры состоит в стимуляции головного мозга при помощи особого музыкального ряда. БАК развивает способности ребенка к концентрации внимания, а также запоминанию и анализу информации, способствует увеличению интереса к окружающей среде, активизирует познавательную и игровую деятельность. Одновременно процедура снижает уровень невротизации и улучшает сон малыша.

Биоакустическая коррекция

Ну и конечно же основу любого курса развития или реабилитации составляют занятия с логопедом. Специальные упражнения для мышц языка и губ помогут ребенку научиться правильно выговаривать звуки, а при нарушении дикции логопед может провести курс логопедического массажа – это позволит придать мышцам речевого аппарата нормальный тонус. Дополнительно применяются занятия на аудиотренажере, во время которых ребенок отчетливо слышит свой голос и голос логопеда, не отвлекаясь на посторонние шумы.

В «Реацентре» можно провести комплексную реабилитацию для детей с нарушениями психоречвеого развития. Она включает в себя логопедический массаж, занятия с детским психологом, тейпирование артикуляционной мускулатуры (коррекция неработающих мышц речевого аппарата при помощи эластичных лент), мануальную терапию, медицинский массаж и войта-терапию (получение непроизвольных двигательных реакций при помощи определенных положений тела и конечностей).

Занятия с аудиотренажером

Занятия с логопедом

Вариант нормы?

Есть мнение, что большинство современных детей начинают говорить позже, чем дети того же возраста 10–15 лет назад. Это связано и с особенностью здоровья новых поколений, и с изменившейся информационной средой. Однако врачи предостерегают: даже если такая тенденция есть, это не повод упускать из внимания задержку речевого развития.

А вот то, что мальчики обычно начинают говорить позже девочек, – абсолютно подтвержденный наукой факт. К сожалению, это означает, что мальчики и задержкой психоречевого развития страдают чаще. Причина в особенностях физиологии головного мозга. У мальчиков речевая зона находится только в левом его полушарии, а у девочек – в двух полушариях. Если речевая зона травмируется во время беременности или родов, то у девочек остается определенный резерв, а у мальчиков – нет.

Именно поэтому запаздывание, которое можно принять за «вариант нормы» также необходимо держать под контролем. Как минимум следует прийти с ребенком на консультацию с неврологом и логопедом, сделать ЭЭГ.

Кому еще могут помочь в Реацентре

Иногда о задержке развития речи не идет, но будущий первоклассник говорит мало и неохотно. Как же быть? Ведь ему скоро в школу, а там нужно читать стихи, отвечать у доски, общаться с ребятами.

Некоторые родители считают, что чадо разговорится «в процессе», но, к сожалению, они не всегда оказываются правы. Отправляясь в школу, ребенок должен быть готов к общению, иначе в коллективе он может замкнуться, а на уроках будет плохо усваивать материал.

Дело в том, что речь – основа человеческого интеллекта. Есть данные, что дети, которые поздно начали говорить, часто имеют проблемы с обучением чтению, письму и счету. Поэтому будущим первоклассникам тоже не будет лишним посетить логопеда и пройти диагностику – хотя бы в целях профилактики.

СПРАВКА

«Реацентр» – крупный медицинский центр, филиалы которого работают по всей стране. В Ижевске клиника существует уже 10 лет, и за это время чуткие и опытные специалисты помогли десяткам малышей с задержкой развития речи, алалией, дизартрией и даже аутизмом.

«Реацентр» постоянно внедряет самые современные технологии, в том числе и собственной разработки. Так, микротоковая рефлексотерапия была разработана научными сотрудниками Центрального отделения ФСК «Реацентр» и разрешена Минздравом России для лечения детей с задержкой речевого, психоречевого и двигательного развития.

В детском отделении неврологии и рефлексотерапии «Реацентра Ижевского» применяются самые современные методы лечения и работают высококлассные специалисты: неврологи, рефлексотерапевты, логопеды, психологи и дефектологи, мануальный терапевт, войта-терапевт и массажисты. Все врачи прошли стажировку в центральном отделении в г. Самаре и имеют большой опыт работы с малышами, страдающими органическими поражениями центральной нервной системы, в том числе задержкой речевого или психоречевого развития, аутизмом и ДЦП.

Записаться на консультацию можно по телефонам: 8 (3412) 333-032, 8-912-441-81-17 (Viber, WhatsApp)

Прийти на прием можно по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 222

ООО Реацентр Ижевск - Детское отделение неврологии и рефлексотерапии Реацентр Ижевск, Контакты Реацентра, узнать телефон Реацентра в Ижевске (reacenter.ru)

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Фото: «Реацентр»

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