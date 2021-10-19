Что выгоднее: купить квартиру на этапе котлована или уже готовую?

Фото: СК «Развитие»

Возьмем конкретный пример. Молодые семьи Кулаковых и Артемьевых купили квартиры-студии у одного и того же застройщика в микрорайоне «Богатыри». Кулаковы – чуть больше года назад на стадии котлована, а Артемьевы – нынешним летом и уже готовую. Обе супружеские пары приобрели жилье в ипотеку.

Сравним стоимость

Площадь обеих квартир примерно одинаковая и составляет около 26 м2. Кроме этого, дома расположены в непосредственной близости друг от друга, так что их сравнение будет весьма корректным.

Фото: СК «Развитие»

Начнем со стоимости. Квартира, которую купили Кулаковы, в самом начале строительства стоила 1 миллион 540 тысяч рублей. Артемьевы купили жилье с предчистовой отделкой в уже построенном доме по цене 1 миллион 800 тысяч рублей. Разница в цене составляет 260 тысяч рублей! Сэкономленные деньги можно было направить на предстоящий ремонт квартиры или на покупку мебели и бытовой техники.

Фото: СК «Развитие»

То есть, купив квартиру на этапе котлована, остается только ждать окончания строительства и с удовольствием наблюдать, как растет цена на недвижимость.

Ипотека

Обеим семьям, можно сказать, повезло. Они взяли ипотеку под ставку всего 3 %. Такая возможность предоставляется всем будущим новоселам жилого комплекса «Богатыри». Давайте примерно подсчитаем, сколько выплатят обе семьи по истечении срока ипотеки.

Фото: СК «Развитие»

Итак, стоимость квартиры Кулаковых составила 1 540 000 рублей, 308 тысяч (20 %) они внесли в качестве первоначального взноса. Таким образом, сумма ипотеки, которую они оформили на 15 лет, составила 1 232 000 рублей. По истечении этого времени в общей сложности они заплатят чуть больше 1 миллиона 531 тысячи рублей.

Фото: СК «Развитие»

Артемьевы взяли ипотеку на этих же условиях и на такой же срок. Стоимость жилья 1 800 000, вычитаем первоначальный взнос 360 тысяч рублей (20 %) и получаем сумму ипотеки – 1 440 000 рублей. Вполне терпимо, скажете вы, но взгляните на сумму, которую супруги выплатят по окончании кредита. Она составит более 2 миллионов 184 тысяч рублей. Разница, при том, что квартиры практически одинаковые, составила 653 тысячи рублей. Весомо, правда?

На этом можно заработать!

Есть еще один важный момент: правда, касается он тех, кто, покупая квартиру, хотел бы просто вложить свои деньги в недвижимость. У вас есть уникальная возможность реально заработать. Вы покупаете квартиру в начале ее строительства по более низкой цене; после того как дом будет сдан, квартиру можно продать, и при этом неплохо заработать. В некоторых случаях прибыль составляет до 30 %.

Фото: СК «Развитие»

Кстати, застройщик жилого комплекса в партнерстве с банком «Сбер» предлагает очень интересные условия для ипотеки. На этапе котлована можно оформить ипотеку, по условиям которой первые два года вы вообще не будете платить проценты по кредиту. Ежемесячные платежи, конечно, вносить будет нужно, но они будут направляться конкретно на погашение основного долга. Два года (когда больше всего процентных выплат) у вас будет беспроцентная ипотека, представляете? Сказка просто!

Фото: СК «Развитие»

Отметим, что квартиры в микрорайоне «Богатыри» европейского класса, у них удобная планировка и панорамные окна, что выгодно подчеркивает их индивидуальность.

Фото: СК «Развитие»

Кроме этого, жилой комплекс «Богатыри» вошел в пятерку лучших ЖК Удмуртии. Это значит, что цена на такую недвижимость будет расти с каждым годом. Тем более застройщик не просто благоустраивает придомовые территории, он постепенно развивает инфраструктуру всего микрорайона. Спрос на такое жилье будет стабильно высоким, а от этого, как известно, зависит и цена.

Фото: СК «Развитие»

Судя по всему, покупать квартиру на начальном этапе строительства действительно дешевле и выгоднее. И через некоторое время нашим героям вполне можно будет рассмотреть покупку двухкомнатной квартиры у этого же застройщика.

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