Три фуры, перегородившие Удмуртскую, и утонувшие в снегу дворы: как Ижевск пережил ночную метель 26 декабря

В Ижевске на расчистку улиц вышло 86 единиц техники. Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

В ночь с 25 на 26 декабря Ижевск накрыла сильная метель. На утро «Комсомолка» прошлась по заснеженным улицам и собрала рассказы очевидцев о том, как город пережил последствия снегопада.

«ПОМОГИТЕ, УТОНУЛИ В СНЕГУ!»

«Ночью поднялся такой сильный ветер, что было слышно, как где-то наверху грохочет металл – мы не поняли, то ли это кровля дома так «гуляет», то ли чей-то балконный козырек стучит. Но спали плохо», – рассказывает ижевчанин Андрей.

Ранним воскресным утром в Ижевске. Фото: очевидец

Уборка улиц началась еще затемно, фотографиями поделилась «ВКонтакте» городская служба благоустройства. Тем не менее, приложенных усилий не хватило, чтобы вычистить весь снег. К 14 часам в группе накопилось 14 обращений от ижевчан.

По занесенным машинам даже видно, в какую сторону мела метель. Фото: vk.com/zlou18

«Помогите, пожалуйста. Проезд Смирнова и ул. Михайлова от перекрестка 9 января и 10 лет октября до ул. Совхозная утонули в снегу. Ехать и идти не возможно. Нужен трактор. Очень надеемся на помощь», – гласит одно из них.

Уборку начали затемно. Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo

Непростая ситуация сложилась и на дорогах. Появляются сообщения о ДТП, а на улице Удмуртской около 10:00 застряли сразу три фуры.

ДТП возле драмтеатра Фото: vk.com/udmurtiya18rus

«Перекресток Ленина – Удмуртская в сторону УдГУ. Три фуры перегородили всю дорогу, не могут заехать в гору... Объезд по встречке», – написал очевидец в группе ИГГС. Судя по другим комментариям, грузовики простояли так около часа.

Три грузовика застряли на Удмуртской. Фото: Фанис Насретдинов, vk.com/udmurtiya18rus

А на улице Холмогорова заметили внедорожник, который взял фуру на буксир.

Фура на буксире. Фото: Улица Песочная, vk.com/udmurtiya18rus

«На улице пройти очень сложно, все покрыто снежной кашей, под ней – лед. Машины подолгу буксуют, проезжая часть сильно сузилась», – делятся наблюдениями ижевчане.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным Удмуртского гидрометцентра причиной усиления ветра и продолжительных снегопадов стал молодой циклон.

Спуститься в переход возле УдГУ сегодня рискнет не каждый. Фото: очевидец

Ситуацию также прокомментировал на официальной странице «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Кое-кто с трудом открыл дверь на улицу. Фото: vk.com/zlou18

«В связи с погодными условиями, подрядные организации Удмуртии принимают дополнительные меры и усиливают контроль за ситуацией, поэтому на дороги отправлено максимальное количество снегоуборочной техники. Сегодня на расчистку региональных трасс от снега вышли 132 единицы. <…> Прошедшей ночью для устранения зимней скользкости и снежного наката использовали 867 тонн противогололедных материалов. Также работы по очистке ведутся на федеральной автомобильной трассе М-7 «Волга» – за последние сутки здесь работало более 30 единиц техники», – написал министр.

Заснеженные дворы Ижевска. Фото: очевидец

Также Алексей Горбачев напомнил, что в первую очередь проводится расчистка региональных дорог с высокой интенсивностью движения, затем чистят дороги других категорий.

В Ижевске, по данным городской пресс-службы, на расчистку улиц с утра вышло 86 единиц техники.

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