Криминальные новости Ижевска за неделю: 12-летний подросток, напавший с ножом на врача, и водитель, устроивший ДТП с автобусом

Рассказываем о главных криминальных событиях в Ижевске

За минувшую неделю в Ижевске произошел ряд криминальных событий. Рассказываем о самых резонансных из них.

ТРИ НОЖЕВЫХ

Пожалуй, самым обсуждаемым инцидентом, с которого началась неделя, стало ранение одного из ижевских врачей. 12-летний подросток, действуя по подсказке ранее судимого отца, трижды ударил медработника ножом. Причина – банальна и ужасна: не устроил порядок сдачи медицинских анализов.

ПРИЗНАЛИ НЕВМЕНЯЕМОЙ

Невменяемой была признана жительница Удмуртии, которая убила родного сына. Трагедия произошла 19 июня. По имеющимся данным, мать таким образом хотела защитить ребенка от несчастливой жизни.

ЖЕСТОКОСТЬ К МАЛОЛЕТНИМ

После сюжета, вышедшего в эфир федерального канала, в Удмуртии началась доследственная проверка информации о жестоком обращении с детьми. Огласку получила история, в которой житель Сарапула избивал малолетних внуков и племянников.

ОСУДИЛИ ДВЕ БАНДЫ

Перед судом в Ижевске предстанет банда телефонных мошенников из Новосибирска. Также в Удмуртии осудили «черных риэлторов» из Воткинска, продававших жилье алкоголиков и присваивавших деньги.

АВТОБУС И СТОЛБ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Суд признал ижевского водителя автобуса 22-го маршрута виновным в нарушении ПДД, которое повлекло за собой аварию. Напомним, в начале текущего года мужчина не справился с управлением при повороте и врезался в столб. Водителя оштрафовали на 10 тысяч рублей. Защитник попытался обжаловать приговор, объясняя происшествие снежным накатом, но ему это не удалось.

УБИЛ ЗА БУТЫЛКУ

18 декабря житель Удмуртии заколол ножом 39-летнюю женщину, работавшую продавцом. Погибшая отказалась отдать ему бутылку спиртного в долг и подверглась нападению.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.