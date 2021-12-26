Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января: Рыбы могут прославиться, а Скорпионы – разориться

Предновогодний прогноз от звезд. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Конец года – дел невпроворот. Не рвитесь хвататься сразу за все, решайте проблемы по мере их поступления. Прислушайтесь к мнению коллег и друзей, это вам поможет сэкономить время.

ТЕЛЕЦ

Эта неделя может стать хорошим началом чего-то нового: отношений, карьеры, дружбы. Многие решения могут стать судьбоносными, причем самыми правильными из них будут те, которые приняты без особых раздумий.

БЛИЗНЕЦЫ

Многие проблемы волшебным образом решатся сами. Примите это как дар судьбы. Будьте смелее, вы можете начать что-то новое, либо вернуться к заброшенному хобби. Предстоящие праздники помогут разобраться в своих стремлениях и желаниях.

РАК

Вам нужно собраться с силами для решающего в этом году рывка. Это будет не очень легко, но есть такое слово «надо». Иначе вы потом еще долго будете корить себя за упущенные возможности и сорванные сроки.

ЛЕВ

Быть может вы это и не очень любите, но заниматься домом на этой неделе придется именно вам. Учитывая, что Новый год уже на носу, хлопот будет много. Зато в праздники у вас появится возможность как следует отдохнуть.

ДЕВА

Неделя будет богата событиями и позволит осуществиться самым смелым планам. Вероятен конструктивный разговор с начальством. Расскажите о своих идеях, они будут обязательно услышаны.

ВЕСЫ

К концу недели перед вами откроются новые перспективы в личной жизни и карьере, а вы сами обретете второе дыхание. Правда выходные, скорее всего, начнутся не так, как вы планировали, но вдруг вам понравится?

СКОРПИОН

Не стоит планировать что-то важное в этот период, не принимайте серьезных решений, не делайте дорогих покупок. Есть шанс наделать ошибок и даже разориться. Лучше отметьте Новый год скромно, свои подарки вы еще получите.

СТРЕЛЕЦ

Наступает период перемен, звезды рекомендуют отнестись к ним положительно. Новый год вы можете встретить довольно необычно, но вас это порадует. Благоприятно у Стрельцов и на личном фронте – вы можете влюбиться, как впервые, так и заново.

КОЗЕРОГ

Вы нежданно-негаданно ударитесь в творчество. Может быть, даже украсите елку игрушками собственного изготовления. Сложно сказать, станет ли это вашим новым хобби, но от рутины вы отвлечетесь точно.

ВОДОЛЕЙ

Эта неделя потребует от вас активных действий. Главное не переусердствовать, иначе вероятен конфликт с коллегами или родными. Держите себя в руках и трижды думайте, прежде чем что-то сказать или сделать.

РЫБЫ

У вас появится шанс прославиться. Насколько и в каком свете – зависит от приложенных стараний. Отнеситесь к новой роли ответственно. И будьте готовы к тому, что известность порождает завистников.

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