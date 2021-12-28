Последние новости Ижевска и России на утро 28 декабря 2021 года: пожар в Сарапуле унес жизни трех человек и крушение вертолета

Фото: МЧС по УР

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 28 декабря. Рассказываем о погоде на день. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске преимущественно без осадков. Температура воздуха днем -13…-15 °С. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с.

Ночью обещают небольшой снег, температура воздуха составит -19…-21 °С. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.

А сейчас мы вспомним самые интересные новости за прошедший день.

Осталась «буквально в халате и тапочках»

Жители Ижевска помогли бабушке, которая в пожаре потеряла своих близких

Пожар в Сарапуле унес жизни трех человек

Трагедия случилась в частном деревянном доме в ночь с 26 на 27 декабря

Ребенок на морозе без одежды

В Амурске трехлетний мальчик гулял на улице раздетым в 40-градусный мороз

Три женщины пострадали в ДТП

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

30-летняя водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу

Вертолет Ми-2 потерпел крушение

Вертолет патрулировал магистральные нефтепроводы

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