Последние новости Ижевска и России на утро 28 декабря 2021 года: пожар в Сарапуле унес жизни трех человек и крушение вертолета

Фото: МЧС по УР
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 28 декабря. Рассказываем о погоде на день. Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске преимущественно без осадков. Температура воздуха днем -13…-15 °С. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с.
Ночью обещают небольшой снег, температура воздуха составит -19…-21 °С. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.
А сейчас мы вспомним самые интересные новости за прошедший день.
Осталась «буквально в халате и тапочках»
Жители Ижевска помогли бабушке, которая в пожаре потеряла своих близких
Пожар в Сарапуле унес жизни трех человек
Трагедия случилась в частном деревянном доме в ночь с 26 на 27 декабря
Ребенок на морозе без одежды
В Амурске трехлетний мальчик гулял на улице раздетым в 40-градусный мороз
Три женщины пострадали в ДТП
Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
30-летняя водитель Hyundai Solaris не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу
Вертолет Ми-2 потерпел крушение
Вертолет патрулировал магистральные нефтепроводы
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