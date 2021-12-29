Новости Удмуртии на утро 29 декабря 2021: в каком состоянии находится выживший после крушения вертолета пассажир и как будет ходить общественный транспорт в Новый год

В Удмуртии продолжают обсуждать жесткую посадку вертолета. Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

Доброе утро, Ижевск и Удмуртия! Сегодня 29 декабря, среда. На улице днем до -15°С, а ночью – до -20 °С. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет вам о главных новостях за минувшие сутки.

Как себя чувствует выживший пассажир?

Пассажир упавшего в Удмуртии вертолета находится в стабильно тяжелом состоянии, у него есть переломы и обморожения, а также нарушена память, поэтому подробностей жесткой посадки он рассказать пока не может. Мы попытались собрать все, что известно об аварии на данный момент.

Как будут ходить трамваи и троллейбусы в новый год

Определен график работы транспорта на Новый год. Фото: Дмитрий Селезнёв

В Ижевске утвердили график работы общественного транспорта в новогодние праздники. 31 декабря движение трамваев и троллейбусов будет организовано по субботнему расписанию.

Новый замминистра спорта

Новый замминистра спорта Удмуртии. Фото: vk.com/vystrebov

В Удмуртии новый заместитель министра спорта. Им стал Алексей Выстребов, который ранее возглавлял проект «Калашников Спорт».

Больницу закроют, а что будет с пациентами?

Персоналу ликвидированной больницы предложили работу в Сарапульской горбольнице. Фото: Яндекс.Карты

В Сарапуле закрылся филиал Симонихинской больницы. 4 500 пациентов, которые были к ней прикреплены, перейдут на обслуживание в Сарапульскую городскую больницу.

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