Знакомство в «ВКонтакте» закончилось ограблением в Ижевске

27 Сент. 07:47 2018-09-27T07:48:20+03:00

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В первомайском районе Ижевска возбудили уголовное дело по факту открытого хищения денег с применением насилия. Дело в том, что 45-летний мужчина познакомился с 16-летним молодым человеком в социальной сети «ВКонтакте». Они общались, обменивались фотографии и в итоге решили встретиться в «Макдоналдсе».

- В кафе мужчина расплатился за обед и в этот момент его спутник успел подсмотреть кин-код карты. После они пошли гулять и около лесопосадки на улице Игринская, мужчину кто-то ударил по затылку. Он увидел вокруг себя незнакомых людей. Они его избивали по голове ногами, а потом похитили мобильный, наличные и карту. В последствии, сняли с карты 100 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Нападавших молодых людей установили. Ими оказались подростки 16 и 17 лет, которые уже ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за аналогичные преступления. Сейчас они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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