2018-09-27T10:45:07+03:00
Общество

Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов

Теперь клиенты компании могут оплачивать услуги связи с помощью Google Pay*, Samsung Pay* и Apple Pay*
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Пользователи мобильных устройств на операционной системе Android могут пополнять мобильный счет с помощью Samsung Pay и Google Pay на сайте Tele2. Достаточно со смартфона зайти на страницу topup.tele2.ru и выбрать оплату через соответствующие сервисы. Ранее такую возможность получили клиенты, которые совершали платежи благодаря технологии Apple Pay.

В скором времени Tele2 внедрит прием платежей с помощью Samsung Pay и Google Pay в личном кабинете и приложении«Мой Tele2».

Клиенты Tele2 все чаще выбирают сервис бесконтактной оплаты для пополнения мобильного счета. С июля 2017 года по сентябрь 2018 года абоненты оператора совершили через ApplePay более 500 тыс. транзакций.

*Гугл Пэй, *Самсунг Пэй, *Эппл Пэй

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