В Ижевске задержали жителей Самарской области, которые нападали на людей
В отделе полиции по Октябрьскому району Ижевска возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Самарской области, которые подозреваются в грабежах. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, они ночью нападали на людей, избивали и похищали деньги, телефоны, обувь.
Фото: пресс-служба УМВД России по г.Ижевск
- Одно преступление было совершено 11 августа около дома по улице Пушкинская, еще два совершены 15 сентября на улицах Майской и Кирова. Потерпевшие обратились в полицию, - рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба УМВД России по г.Ижевск
Когда проводили обыск в съемной квартире подозреваемых, нашли 11 мобильных телефонов, деньги и похищенную обувь.
- Также оперативниками изъято несколько сим-карт, от которых злоумышленники пытались избавиться, - уточнили в пресс-службе.
Сейчас полиция устанавливает причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.
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