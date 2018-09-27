В Ижевске задержали жителей Самарской области, которые нападали на людей

27 Сент. 14:00 2018-09-27T14:29:06+03:00

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В отделе полиции по Октябрьскому району Ижевска возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Самарской области, которые подозреваются в грабежах. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, они ночью нападали на людей, избивали и похищали деньги, телефоны, обувь.

Фото: пресс-служба УМВД России по г.Ижевск

- Одно преступление было совершено 11 августа около дома по улице Пушкинская, еще два совершены 15 сентября на улицах Майской и Кирова. Потерпевшие обратились в полицию, - рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба УМВД России по г.Ижевск

Когда проводили обыск в съемной квартире подозреваемых, нашли 11 мобильных телефонов, деньги и похищенную обувь.

- Также оперативниками изъято несколько сим-карт, от которых злоумышленники пытались избавиться, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас полиция устанавливает причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

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