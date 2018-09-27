Дом.ru предлагает ТВ без проводов и приставок

27 Сент. 15:02 2018-09-27T15:19:59+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает владельцам Smart TV подключать цифровое ТВ с помощью приложения «Дом.ru TV». Клиенту не потребуется прокладка кабеля и оборудование (ТВ-приставка или CAM-модуль), достаточно подключить телевизор к интернету через Wi-Fi-роутер и скачать приложение.

Услуга доступна новым клиентам, владельцам Smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 2013 года, при подключении цифрового ТВ «Дом.ru TV» и интернета из тарифной линейки «Мне нравится». Заявку на подключение можно оставить любым удобным способом: на сайте оператора, в сервисном центре, через специалиста или по телефону (3412) 916-777.

Услуга позволяет смотреть каналы в высоком качестве и пользоваться дополнительными платными функциями: телеархивом (просмотр ТВ-программ в течение 3 дней после эфира), паузой и перемоткой эфира, видео по запросу и др. В приложении можно подключить любые тематические пакеты, оформить подписку или арендовать фильм из видеотеки.

Пользователи приложения, чьи телевизоры поддерживают формат Ultra HD (4К), могут смотреть канал Insight UHD в формате сверхвысокой четкости. В эфире канала - инновационная документалистика, реалити-шоу, экстремальные путешествия и спорт, интерактивные проекты.

Подробная информация о предложении и инструкция по установке приложения доступны на сайте «Дом.ru».

*Смарт, *Вай-фай, *Самсунг, *ЭлДжи, *Ультра Эйчди, *ИнсайтЮэйчди

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