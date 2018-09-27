2018-09-27T15:55:01+03:00
Происшествия

В пожаре погиб 69-летний житель Удмуртии

Есть предварительная причина возгорания
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УРФото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
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В Воткинске проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, на улице Рыбацкой загорелся жилой дом. Судя по данным ГУ МЧС по республике, к тушению привлекались четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

- После тушения пожара в доме обнаружено тело 69-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

- Сейчас принимаются меры у становлению всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, произведен осмотр места происшествия, - уточнили в пресс-службе.

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