В пожаре погиб 69-летний житель Удмуртии

27 Сент. 15:47 2018-09-27T15:55:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воткинске проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, на улице Рыбацкой загорелся жилой дом. Судя по данным ГУ МЧС по республике, к тушению привлекались четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

- После тушения пожара в доме обнаружено тело 69-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

- Сейчас принимаются меры у становлению всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, произведен осмотр места происшествия, - уточнили в пресс-службе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске задержали жителей Самарской области, которые нападали и грабили жителей. Забирали не только телефоны и деньги (продолжение).