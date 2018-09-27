Конец недели в Ижевске будет ветреным и дождливым

27 Сент. 16:23 2018-09-28T08:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Окончание недели в Ижевске будет совсем осенним: ожидается сильный ветер и дождь. Как пишет начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра, будут настоящие погодные качели.

- Самое опасное время - в период с пятницы на субботу. Ожидаются интенсивные дожди, сильный ветер, предварительно до 24 м/с, но возможно больше. Я такой концентрации энергии в атмосфере при прохождении фронта еще не видела - на высоте полтора километра скорости 25 м/с, на высоте 5 км - 50 м/с, - пишет Алла Шумихина.

Гидрометцентр и ГУ МЧС по республике уже отправили оповещения жителям о том, что 27 сентября будет сильный ветер. Ожидается, что 28 числа в Ижевске будет до +9 градусов, и далее температура будет только понижаться. Вероятность дождей сохранится до воскресенья.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Сегодня отмечается День Интерпола России. Есть и в Удмуртии филиал этой международной организации. Чем они занимаются? Рассказываем на примерах (продолжение).