2018-09-28T08:39:51+03:00
Общество

Конец недели в Ижевске будет ветреным и дождливым

Скорость ветра может достигать до 24 м/с
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

Окончание недели в Ижевске будет совсем осенним: ожидается сильный ветер и дождь. Как пишет начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра, будут настоящие погодные качели.

- Самое опасное время - в период с пятницы на субботу. Ожидаются интенсивные дожди, сильный ветер, предварительно до 24 м/с, но возможно больше. Я такой концентрации энергии в атмосфере при прохождении фронта еще не видела - на высоте полтора километра скорости 25 м/с, на высоте 5 км - 50 м/с, - пишет Алла Шумихина.

Гидрометцентр и ГУ МЧС по республике уже отправили оповещения жителям о том, что 27 сентября будет сильный ветер. Ожидается, что 28 числа в Ижевске будет до +9 градусов, и далее температура будет только понижаться. Вероятность дождей сохранится до воскресенья.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Сегодня отмечается День Интерпола России. Есть и в Удмуртии филиал этой международной организации. Чем они занимаются? Рассказываем на примерах (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска