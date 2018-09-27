2018-09-28T09:21:56+03:00
Происшествия

В Ижевске эвакуировали посетителей ТЦ «Флагман»

Виной тому - два подозрительных предмета
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В четверг, 27 сентября, в Ижевске эвакуировали посетителей торгового центра «Флагман», который находится на улице Удмуртской. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Удмуртии, поступило сообщение о том, что в помещение ТЦ два подозрительных предмета.

- На данный момент задействованы силы вневедомственной охраны и сотрудники инженерно-технической группы ОМОН, - сообщили в пресс-службе.

Очевидцы в группе ИГГС сообщают, что уже пускают людей в помещение торгового центра.

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