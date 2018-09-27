Фигуристка из Ижевска Алина Загитова начала сезон с победы на турнире Небельхорн Трофи в короткой программе
Алина Загитова занимает по итогам проката короткой программы на турнире по фигурному катанию Небельхорн Трофи. Напомним, он начался 26 сентября в немецком городе Оберстдорф. Фигуристка из Ижевске впервые выступила в новом сезоне и показала себя
Девушка набрала 79,93 балла. На втором месте представительница Бельгии Луна Хендрикс.
Следующее испытание будет в пятницу, 28 сентября. Там представят произвольные программы и станет известен победитель. Женское катание начнется в 18:05 по ижевскому времени.
Напомним, что состязания в Оберстдорфе имеют статус Челленджера - являются подготовкой к серии Гран-при. В подобном турнире, который прошел в Братиславе, Алина не смогла принять участие из-за форс-мажора.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ
Алина Загитова - 79,93
Луна Хендрикс, Бельгия - 71,50
Маи Михара, Япония - 70,94
Мэрайя Белл, США - 70,02
Марин Хонда, Япония - 56,66
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