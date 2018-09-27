2018-09-28T08:43:29+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова начала сезон с победы на турнире Небельхорн Трофи в короткой программе

Теперь есть предстоит показать себя в произвольной
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Алина Загитова занимает по итогам проката короткой программы на турнире по фигурному катанию Небельхорн Трофи. Напомним, он начался 26 сентября в немецком городе Оберстдорф. Фигуристка из Ижевске впервые выступила в новом сезоне и показала себя

Девушка набрала 79,93 балла. На втором месте представительница Бельгии Луна Хендрикс.

Следующее испытание будет в пятницу, 28 сентября. Там представят произвольные программы и станет известен победитель. Женское катание начнется в 18:05 по ижевскому времени.

Напомним, что состязания в Оберстдорфе имеют статус Челленджера - являются подготовкой к серии Гран-при. В подобном турнире, который прошел в Братиславе, Алина не смогла принять участие из-за форс-мажора.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ

Алина Загитова - 79,93

Луна Хендрикс, Бельгия - 71,50

Маи Михара, Япония - 70,94

Мэрайя Белл, США - 70,02

Марин Хонда, Япония - 56,66

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Где и когда в этом сезоне будут выступать фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева? Мы составили календарь соревнований наших спортсменок (продолжение). https://www.izh.kp.ru/online/news/3245897/

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