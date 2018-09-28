Житель Удмуртии будет осужден за причинение смерти по неосторожности

28 Сент. 07:10 2018-09-28T08:48:08+03:00

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27 сентября передано в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя пос. Ува за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры УР.

- Расследованием установлено, что 18 августа, в утреннее время, обвиняемый вблизи д. Ольховка Увинского района, не убедившись в том, что его ружье поставлено на предохранитель, начал снимать его с плеча. Оружие он направил в сторону своего 34-летнего компаньона по охоте, при этом произошло воздействие на спусковой крючок и прозвучал выстрел. В результате дробовой заряд попал в товарища, - сообщили в ведомстве.

От полученного ранения потерпевший скончался. Теперь обвиняемому грозит наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до двух лет либо ограничение свободы на на тот же срок.

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