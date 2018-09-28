В Удмуртии будет построен тракторный завод

28 Сент. 07:21 2018-09-28T08:49:09+03:00

Инвестор не отказался от планов и намерен вложить в объект 22 млдр.рублей

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ООО «УралИжТрак» будет строить тракторный завод в Удмуртии. Сдача проекта планируется в 2022 году, а сам выпуск тракторов начнется уже в этом году.. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

- У нас заявлены машинокомплекты на этот год - 600. С завершением строительства нового завода мы планируем выйти на 45 тыс. машин в год, - цитирует издание слова председателя наблюдательного совета компании Николая Секерина.

Первоначально строительство завода планировалось начать в мае 2017 года, тогда даже состоялась закладка первого камня. Однако, по словам Секерина, этим планам помешали западные санкции: компания тогда намеревалась привлечь средства из-за рубежа, но на это были наложены ограничения. Теперь деньги для создания завода планируется занять во Внешэкономбанке и Россельхозбанке.

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