2018-09-28T08:49:09+03:00
Общество

В Удмуртии будет построен тракторный завод

Инвестор не отказался от планов и намерен вложить в объект 22 млдр.рублей
Анастасия Волкова
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ФОТО: Константин ИвшинФОТО: Константин Ившин
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ООО «УралИжТрак» будет строить тракторный завод в Удмуртии. Сдача проекта планируется в 2022 году, а сам выпуск тракторов начнется уже в этом году.. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

- У нас заявлены машинокомплекты на этот год - 600. С завершением строительства нового завода мы планируем выйти на 45 тыс. машин в год, - цитирует издание слова председателя наблюдательного совета компании Николая Секерина.

Первоначально строительство завода планировалось начать в мае 2017 года, тогда даже состоялась закладка первого камня. Однако, по словам Секерина, этим планам помешали западные санкции: компания тогда намеревалась привлечь средства из-за рубежа, но на это были наложены ограничения. Теперь деньги для создания завода планируется занять во Внешэкономбанке и Россельхозбанке.

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