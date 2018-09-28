Гонщики Удмуртии организуют сбор средств семье погибшего друга

28 Сент. 09:51 2018-09-28T09:54:45+03:00

Житель республики погиб во время ралли в Санкт-Петербурге

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Комитет по автокроссу Удмуртии организует сбор средств семье погибшего друга. Напомним, трагедия произошла во время ралли «Санкт-Петербург 2018». Экипаж Александра Соловьева и Александры Крыловой врезался в дерево. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Через несколько дней Александр умер.

- Саша Крылова продолжает борьбу за двоих, а Саня Соловьев, увы, уже нет… Друзья! На 5-м этапе чемпионата УР будет организован сбор средств помощи семье, - написано в группе комитета по автокроссу республики.

Чемпионат будет проходить 29 сентября в деревне Курегово. Открытие соревнований заявлено на 12:30.

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