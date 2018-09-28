В Удмуртии мужчина убил своего товарища из-за 50 рублей

28 Сент. 11:18 2018-09-28T12:59:05+03:00

Он избил его стулом и листом ДПС до смерти

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В Глазове вынесли приговор 45-летнему жителю за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, обвиняемый вместе с товарищем употреблял спиртные напитки и в какой-то момент попросил 50 рублей, чтобы еще купить выпивку. Потерпевший отказался.

- Обвиняемый ударил его кулаком в грудь и вновь стал требовать деньги. Он стащил потерпевшего за ноги со стула на пол и продолжал наносить лежащему на полу мужчине удары в область головы, тела, продолжая требовать у него деньги. Далее, взяв стул, нанес множественные удары по голове, туловищу, конечностям потерпевшего. Кроме того, обвиняемый наносил удары листом ДСП по голове, шее, рукам потерпевшего, - сообщили в пресс-службе.

Через некоторое время мужчина скончался. Было возбуждено уголовное дело. Проведены различные экспертизы. И на днях суд вынес приговор - лишение свободы сроком на 12 лет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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