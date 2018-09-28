2018-09-28T12:59:05+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчина убил своего товарища из-за 50 рублей

Он избил его стулом и листом ДПС до смерти
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: www.nsk.kp.ruФото: www.nsk.kp.ru
Изменить размер текста:

В Глазове вынесли приговор 45-летнему жителю за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, обвиняемый вместе с товарищем употреблял спиртные напитки и в какой-то момент попросил 50 рублей, чтобы еще купить выпивку. Потерпевший отказался.

- Обвиняемый ударил его кулаком в грудь и вновь стал требовать деньги. Он стащил потерпевшего за ноги со стула на пол и продолжал наносить лежащему на полу мужчине удары в область головы, тела, продолжая требовать у него деньги. Далее, взяв стул, нанес множественные удары по голове, туловищу, конечностям потерпевшего. Кроме того, обвиняемый наносил удары листом ДСП по голове, шее, рукам потерпевшего, - сообщили в пресс-службе.

Через некоторое время мужчина скончался. Было возбуждено уголовное дело. Проведены различные экспертизы. И на днях суд вынес приговор - лишение свободы сроком на 12 лет 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии мужчина устроил кровавую бойню в сарае с животными (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска