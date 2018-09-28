На улице Гагарина в Ижевске перекрыли остановку забором

28 Сент. 12:25 2018-09-28T12:57:06+03:00

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Комичная ситуация произошла на улице Гагарина в Ижевске. Там перекрыли ход к трамвайной остановке забором. Как сообщили наши читатели, около перекрестка с улицей Планерной сейчас вдоль всей остановки установили забор. И если раньше жители могли просто перейти дорог к приближающемуся транспорту, то сейчас нужно перейти дорогу, обойти забор и потом уже сесть в трамвай. Это не только неудобно для людей, но и небезопасно.

Как сообщили в Управлении благоустройства и транспорта администрации Ижевска, забор там установлен на основании ГОСТа*, который предполагает, что каждая зебра, которая идет около детских учреждений (рядом есть школа и детский сад. - Прим. ред.), должна быть ограждена на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону.

- Но по этому участку будем отдельно разбираться и прорабатывать вопрос переноса ограждения. Изменения могут затронуть участок перед светофором на улице Гагарина, - сообщил замначальника управления Марат Мансуров.

*Р 52290-2004 п 8.1.27

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