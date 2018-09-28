2018-09-28T14:09:11+03:00
Общество

Около 1,5 тысяч молодых людей призовут на службу осенью в Удмуртии

Во время весеннего призыва отправлены 1 119 человек
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: kp.ruФото: kp.ru
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С 1 октября начинается осенний призыв на военную службу. И уже прошел инструкторско-методический сбор по вопросам его организации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, планируется призвать и отправить в войска чуть более 1500 человек.

Военный комиссар Александр Комлев призвал исключить случаи незаконного освобождения и предоставления отсрочек и обеспечить ежедневный персональный контроль за своевременным завершением медицинского обследования.

Кстати, во время весеннего призыва на комплектование войск направлены 1 119 призывников. Более 40% из них поступили в сухопутные войска. Были представители республики, которые сейчас служат в рядах ракетных войск стратегического назначения, частей центрального подчинения Министерства обороны, войск национальной гвардии и воздушно-космических сил.

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