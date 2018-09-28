2018-09-28T14:52:24+03:00
Общество

Автомобилистов Удмуртии предупредили о возможном гололеде на дорогах

Ночные температуры уйдут в минус
Мария Хафизова
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Фото: yk-avto.kzФото: yk-avto.kz
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Автомобилистов Удмуртии предупредили о возможном гололеде на дорогах с 28 по 30 сентября. Об этом сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

- Прогнозируются осадки в виде снега с дождем, ночные температуры от -1°С до -4°С, ветер 23-25 м/с, - прокомментировали в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что подобная погода будет не только в Удмуртии, но и в Татарстане, Карелии, Пермском крае, Мурманской, Архангельской, Ленинградской и других областях.

Водителей просят соблюдать осторожность и быть бдительными.

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