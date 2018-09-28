Ижевчане смогут воспользоваться премиальным тарифом Tele2

28 Сент. 14:33 2018-09-28T14:33:31+03:00

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Тариф «Премиум» отличает выгодная комбинация услуг для активных пользователей интернета и клиентов, которые совершают большое количество звонков. Пользователю нового тарифа доступно 40 Гб мобильного интернета, 2000 минут на любые номера России и 500 SMS. В поездках по России мобильный интернет и звонки на любые номера России стоят, как дома. При этом абоненты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также стриминговыми сервисами YouTube*, Tele2 TV* и Zvooq*.

Абонентам «Премиума» Tele2 предлагает выделенное обслуживание, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Клиенты смогут позвонить в контактный центр оператора по специальному номеру 711, без прослушивания сообщений системы IVR.

При нулевом и отрицательном балансе на тарифе автоматически и бесплатно активируется услуга «SOS-пакет», которая обеспечивает доступ к WhatsApp и сервисам навигации. «SOS-пакет» действует как в домашнем регионе, так и в поездках по России.

Клиенты оператора не платят за междугородную связь: на тарифе «Премиум» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 по России, которые не расходуют основной пакет минут.

*Ютуб, *Теле2 Тиви, *Звук