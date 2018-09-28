2018-09-28T15:22:56+03:00
Общество

Юбилейная «Всероссийская ярмарка в Ижевске» приглашает за покупками

Посетителей ждут интересные товары и праздничная программа
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В двух павильонах на Центральной площади продолжает свою работу Юбилейная «Всероссийская ярмарка в Ижевске». Вкусные и интересные покупки на одной из лучших ярмарок страны уже совершили более 15 000 жителей и гостей столицы.

Гастрономические ряды ярмарки порадуют авторскими сырами, приготовленными в русской печи мясными рулетами, деликатесной рыбой, молочными продуктами и полуфабрикатами от производителей Удмуртии. И все свежее, вкусное! На ярмарке предлагают кировское мороженое, единственное в России, что поставляется в Китай. Производители из Тверской области радуют покупателей приготовленными по купеческим традициям белевскими сладостями и мармеладом ручной работы. К сладостям можно приобрести оригинальный чай и кофе.

Представлен широкий ассортимент головных уборов, валяной обуви, эксклюзивных пуховых изделий от волгоградских мастериц, одежда из коллекций осенне-зимнего сезона с фабрик России, Финляндии, Германии. Причем модели на любой вкус и возраст, начиная с простых моделей и заканчивая стильными. Для уютного дома - самобытный текстиль из льна, доступная и качественная бытовая техника, расписная посуда, «умные» мелочи для дома. Модницы не останутся равнодушными к шубам из каракуля, украшениям из муранского стекла, авторским сумкам. И это только малая часть интересных товаров.

В пятницу на ярмарке, с 15:00 до 17:00, будет работать интерактивная площадка для детей. А в субботу, 29 сентября, с 14:00 до 17:00, состоится праздничная программа «День варенья». Под аккомпанемент концертного оркестра «Арсенал Бэнд» в уютной компании известных ижевчан можно будет продегустировать самые разные сорта варенья и узнать интересные истории об этом лакомстве.

Организатор ярмарки - Выставочный центр «УДМУРТИЯ» - приглашает всех за покупками в павильоны на Центральной площади.

Время работы: 27-29 сентября, с 10:00 до 19:00, 30 сентября, с 10:00 до 16:00.

Контроль качества продукции и услуг: +7-912-856-10-28.

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