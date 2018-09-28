2018-09-28T15:24:37+03:00
Общество

Ижевчанин проведет год в исправительной колонии за езду в пьяном виде

Ранее он уже был дважды судим за это правонарушение
Мария Хафизова
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Фото: Pervo.ruФото: Pervo.ru
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В Ижевске вынесли приговор 42-летнему мужчине, которого в июне этого года задержали сотрудники ДПС за вождение в пьяном виде на территории СНТ «Березка». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Как выяснилось, на момент совершения преступления мужчина уже был дважды судим за подобное правонарушение. Тогда ему был назначен условный срок с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Однако тот факт, что указанные судимости были не отбыты и не погашены, а срок лишения права управления транспортным средством еще не истек, мужчина вновь сел за руль в пьяном виде.

- В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, - прокомментировали в пресс-службе. - При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающим обстоятельством является рецидив преступления.

Теперь мужчине назначили окончательное наказание - 1 год в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу.

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