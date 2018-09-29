29 сентября для жителей Ижевска работают два пункта вакцинации
Жители Ижевска смогут поставить бесплатные прививки от гриппа в специальных пунктах вакцинации, размещенных в крупных торговых и культурных объектах города. Сегодня, 29 сентября, для горожан работает две точки: в ТРЦ «Столица» с 10-00 до 16-00 часов и в ТРЦ «Флагман» с 10-00 до 16-00 часов.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, для того, чтобы поставить прививку, при себе достаточно иметь паспорт и медицинский полис.
- В предэпидемический период 2018-2019 годов планируется привить 680 тысяч жителей республики, в т.ч. 250 тысяч детей, - говорится в сообщении.
Кстати, пункты выездной вакцинации будут работать и в начале следующей недели:
1 октября: МАУОООД «Школа искусств №9» с 13-00 до 16-00 часов; 2 октября: МАУ ЦРК «Русский Дом» с 10-00 часов до 14-00 часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ижевске на 4 перекрестках светофоры оборудуют звуковыми сигналами
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»