29 сентября для жителей Ижевска работают два пункта вакцинации

29 Сент. 09:05 2018-09-29T09:05:29+03:00

Рассказываем, где можно поставить прививку от гриппа

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Жители Ижевска смогут поставить бесплатные прививки от гриппа в специальных пунктах вакцинации, размещенных в крупных торговых и культурных объектах города. Сегодня, 29 сентября, для горожан работает две точки: в ТРЦ «Столица» с 10-00 до 16-00 часов и в ТРЦ «Флагман» с 10-00 до 16-00 часов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, для того, чтобы поставить прививку, при себе достаточно иметь паспорт и медицинский полис.

- В предэпидемический период 2018-2019 годов планируется привить 680 тысяч жителей республики, в т.ч. 250 тысяч детей, - говорится в сообщении.

Кстати, пункты выездной вакцинации будут работать и в начале следующей недели:

1 октября: МАУОООД «Школа искусств №9» с 13-00 до 16-00 часов; 2 октября: МАУ ЦРК «Русский Дом» с 10-00 часов до 14-00 часов.

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