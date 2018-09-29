2018-09-29T09:05:29+03:00
Здоровье

29 сентября для жителей Ижевска работают два пункта вакцинации

Рассказываем, где можно поставить прививку от гриппа
Диана ФИЛИМОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
www.vao-mos.infowww.vao-mos.info
Изменить размер текста:

Жители Ижевска смогут поставить бесплатные прививки от гриппа в специальных пунктах вакцинации, размещенных в крупных торговых и культурных объектах города. Сегодня, 29 сентября, для горожан работает две точки: в ТРЦ «Столица» с 10-00 до 16-00 часов и в ТРЦ «Флагман» с 10-00 до 16-00 часов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, для того, чтобы поставить прививку, при себе достаточно иметь паспорт и медицинский полис.

- В предэпидемический период 2018-2019 годов планируется привить 680 тысяч жителей республики, в т.ч. 250 тысяч детей, - говорится в сообщении.

Кстати, пункты выездной вакцинации будут работать и в начале следующей недели:

1 октября: МАУОООД «Школа искусств №9» с 13-00 до 16-00 часов; 2 октября: МАУ ЦРК «Русский Дом» с 10-00 часов до 14-00 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске на 4 перекрестках светофоры оборудуют звуковыми сигналами

В Ижевске в подвале дома заживо замуровали котят

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска