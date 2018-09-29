2018-09-29T10:09:45+03:00
Общество

Два смертельных ДТП с участием пешеходов произошли в Ижевске в ночь с 28 на 29 сентября

Личность одного погибшего не установлена
Диана ФИЛИМОНОВА
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1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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В ночь с 28 на 29 сентября ДТП унесли жизни сразу двух пешеходов в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В 01.32 часов ночи в районе перекрестка улицы Удмуртской и Базисной, напротив дома №11 по улице Зенитной, 22-летний водитель «BMW» сбил 31-летнюю девушку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.

1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

- После чего на пешехода свершил наезд водитель автомобиля службы такси «Фиат» -51-летний мужчина, который с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход получила смертельную травму, - говорится в официальной сводке.

Водителя задержали спустя 1,5 часа. Он был пьян и утверждал, что употребил алкоголь уже после совершения ДТП.

Вторая авария произошла около 05.59 часов утра напротив дома № 46а по улице 10 лет Октября: 45-летний водитель «Лада Веста» совершил наезд на мужчину 20-25 лет, также переходившего дорогу вне пешеходного перехода. В результате пешеход получил смертельную травму. Его личность не установлена.

1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

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