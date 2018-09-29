2018-09-29T12:34:25+03:00
Общество

Жилой дом сгорел в Ижевске

Площадь пожара составила более 90 квадратных метров
Диана ФИЛИМОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пресс-служба ГУ МЧС Росси по УдмуртииПресс-служба ГУ МЧС Росси по Удмуртии
Изменить размер текста:

Вечером 28 сентября около 10 часов вечера в Ижевске произошел пожар в одном из домов Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Удмуртии.

Отмечено, что огонь разгорелся в жилом доме по улице Позимь. Площадь пожара составила 91 квадратный метр, он был ликвидирован к 22.40. К тушению было привлечено 6 единиц техники и 17 сотрудников службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почти на треть за год выросла задолженность за газ в Удмуртии

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска