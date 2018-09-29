Жилой дом сгорел в Ижевске

29 Сент. 12:33 2018-09-29T12:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 28 сентября около 10 часов вечера в Ижевске произошел пожар в одном из домов Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Удмуртии.

Отмечено, что огонь разгорелся в жилом доме по улице Позимь. Площадь пожара составила 91 квадратный метр, он был ликвидирован к 22.40. К тушению было привлечено 6 единиц техники и 17 сотрудников службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почти на треть за год выросла задолженность за газ в Удмуртии