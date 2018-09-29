До 1 октября пенсионеры смогут посетить зоопарк Ижевска бесплатно

29 Сент. 13:00 2018-09-29T13:00:45+03:00

При себе пожилым людям необходимо иметь пенсионное удостоверение или справку

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До 1 октября включительно пенсионеры смогут посетить зоопарк Ижевска абсолютно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- В нынешнем сезоне эта акция проходит уже в восьмой раз. Для всех гостей был приготовлен небольшой концерт, конкурсы и подарки. Все вместе мы попели и поплясали от души, - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Отметим, что при себе пожилым людям необходимо иметь пенсионное удостоверение или справку.

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