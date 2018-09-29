2018-09-29T13:36:54+03:00
Здоровье

Более 470 литров крови сдали жители Удмуртии за сентябрь

Донорами стали 1 026 человек
Диана ФИЛИМОНОВА
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За сентябрь в Удмуртии, благодаря 1 026 донорам было получено более 470 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Отмечено, что за месяц в республике прошло 11 Дней донора.

- Мобильная гематологическая станция выезжала в Сарапул, Воткинск, Уву, Балезино, Якшур-Бодью, Грахово, Октябрьский, также донорами стали сотрудники редакции АУ УР «Известия УР», Ижевского радиозавода, авиакомпании «Ижавиа», - говорится в сообщении.

Уже известен и график работы выездной бригады республиканской станции переливания крови на октябрь, он доступен на официальном сайте министерства.

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