Более 470 литров крови сдали жители Удмуртии за сентябрь
За сентябрь в Удмуртии, благодаря 1 026 донорам было получено более 470 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Отмечено, что за месяц в республике прошло 11 Дней донора.
- Мобильная гематологическая станция выезжала в Сарапул, Воткинск, Уву, Балезино, Якшур-Бодью, Грахово, Октябрьский, также донорами стали сотрудники редакции АУ УР «Известия УР», Ижевского радиозавода, авиакомпании «Ижавиа», - говорится в сообщении.
Уже известен и график работы выездной бригады республиканской станции переливания крови на октябрь, он доступен на официальном сайте министерства.
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