Ветрено и дождливо будет в последний день сентября в Ижевске

30 Сент. 08:26 2018-09-30T08:26:59+03:00

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30 сентября в Ижевске сохранится ветреная и дождливая погода. Временами ожидаются небольшие прояснения во второй половине дня. К вечеру дождь прекратится.

Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 8 градусов тепла. Вечером синоптики обещают до 6 градусов выше ноля.

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