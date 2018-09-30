Ветрено и дождливо будет в последний день сентября в Ижевске
30 сентября в Ижевске сохранится ветреная и дождливая погода. Временами ожидаются небольшие прояснения во второй половине дня. К вечеру дождь прекратится.
Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 8 градусов тепла. Вечером синоптики обещают до 6 градусов выше ноля.
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