Где поставить бесплатную прививку против гриппа в Ижевске?
1 и 2 октября жители Ижевска смогут получить бесплатную прививку от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. При себе необходимо иметь паспорт и полис.
1 октября вакцинация взрослого населения пройдет в «Школе искусств №9» (ул. Промышленная, 23) с 13:00 до 16:00.
2 октября получить прививку взрослым можно будет в ЦРК «Русский Дом» (Воткинское шоссе, 118) с 10:00 до 14:00.
Также привиться от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления.
Отметим, что в предэпидемический период 2018-2019 годов планируется привить 680 тысяч жителей республики, в том числе 250 тысяч детей.
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