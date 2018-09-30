2018-09-30T10:41:13+03:00
Общество

Где поставить бесплатную прививку против гриппа в Ижевске?

1 и 2 октября в городе будет работать два пункта вакцинации
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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..Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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1 и 2 октября жители Ижевска смогут получить бесплатную прививку от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

1 октября вакцинация взрослого населения пройдет в «Школе искусств №9» (ул. Промышленная, 23) с 13:00 до 16:00.

2 октября получить прививку взрослым можно будет в ЦРК «Русский Дом» (Воткинское шоссе, 118) с 10:00 до 14:00.

Также привиться от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления.

Отметим, что в предэпидемический период 2018-2019 годов планируется привить 680 тысяч жителей республики, в том числе 250 тысяч детей.

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