2018-09-30T11:41:59+03:00
Общество

«Ижевские электрические сети» включили в прогнозный план приватизации

Предприятие продадут до конца года
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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..Фото: Диля Ахмадишина
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АО "Ижевские электрические сети" включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы Ижевска 18 сентября. Продаже подлежит 100% акций в количестве 1,36 млн штук с номинальной стоимостью акции 1 тысяча рублей. По словам начальника управления имущественных отношений администрации города Елены Банниковой, продать акции планируют в конце года.

- На сегодняшний день в соответствии с федеральным законодательством о приватизации, об оценочной деятельности проводится оценка рыночной стоимости пакета акций АО "Ижевские электрические сети", - цитирует Банникову "Коммерсантъ-Удмуртия".

Напомним, что возможной продаже предприятия стало известно прошлой зимой. Стоимость сделки оценивалась от 1,5 до 2,3 млрд рублей.

- Продажа "Ижевских электрических сетей" будет выгодна городу, - комментировал тогда еще первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

В мае этого года против бывшего генерального директора АО "Ижевские электрические сети" Сергея Клементьева возбудили уголовное дело. По версии следствия он злоупотребил своими должностными полномочиями и использовал деньги муниципального предприятия на свою избирательную кампанию кандидата в депутаты Госсовета Удмуртии 6 созыва. Свою вину он признал. Вероятно, 7 ноября ему вынесут приговор.

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