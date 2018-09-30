2018-09-30T14:21:50+03:00
Общество

Убыль населения Удмуртии увеличилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом

С начала года в республике умерло 12485 человек
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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..Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Убыль населения Удмуртии выросла более чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Так, по данным Удмуртстата, за 8 месяцев 2018 года население региона сократилось на 2856 человек. За аналогичный период 2017 года снижение показателя составило 1179 человек.

Статистика наблюдает в том числе снижение рождаемости. Всего с начала 2018 года в республике родилось 11128 детей. Это на 1 тысячу меньше, чем в 2017 году. В регионе также снизилось число браков (5969 в 2018 против 6682 в 2017). А вот число разводов увеличилось на 15 и составило 3482.

В то же время убыль и прибыль населения отличаются на 1500 человек. С начала года в республику прибыло 9385 человек, уехало - 10974 человека. По данным на 1 января 2018 года в Удмуртии проживало 1 млн 513 тысяч человек.

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