2018-10-01T09:03:30+03:00
Происшествия

«Айфоновая лихорадка»: студент из Удмуртии выкрал из магазина более 100 тысяч рублей

Эти деньги он потратил на покупку нового смартфона
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В селе Шаркан 18-летний учащийся техникума проник в продуктовый магазин и похитил 107 тыс. рублей, а также сигареты и продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по УР.

- В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили следы обуви, около магазина - пустые бутылки из-под пива. С помощью записи с камеры видеонаблюдения в соседнем магазине по продаже алкоголя сотрудники полиции установили личность подозреваемого, - сообщается в ведомстве.

Правоохранители обнаружили у подозреваемого лишь часть похищенных денег, большую сумму он потратил на покупку айфона и одежды. Уже возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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