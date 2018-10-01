«Айфоновая лихорадка»: студент из Удмуртии выкрал из магазина более 100 тысяч рублей
В селе Шаркан 18-летний учащийся техникума проник в продуктовый магазин и похитил 107 тыс. рублей, а также сигареты и продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по УР.
- В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили следы обуви, около магазина - пустые бутылки из-под пива. С помощью записи с камеры видеонаблюдения в соседнем магазине по продаже алкоголя сотрудники полиции установили личность подозреваемого, - сообщается в ведомстве.
Правоохранители обнаружили у подозреваемого лишь часть похищенных денег, большую сумму он потратил на покупку айфона и одежды. Уже возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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