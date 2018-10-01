2018-10-01T09:04:24+03:00
Общество

Спортсменка из Удмуртии выиграла чемпионат России по летнему биатлону

Она стала первой среди юниоров
Елена Перевощикова
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Фото: личный архивФото: личный архив
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28 сентября биатлонистка Анастасия Кайшева из Можги стала сильнейшей в первенстве страны в индивидуальной гонке на роллерах. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Младшая сестра именитой Ульяны Кайшевой, допустив три промаха, сумела опередить соперницу из Татарстана Ирину Старухину. Третьей стала спортсменка Анастасия Плюснина из Санкт-Петербурга.

Еще одна уроженка Удмуртии Илона Знакова стала шестой в общем зачете.

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