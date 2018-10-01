2018-10-01T09:05:04+03:00
Общество

В Ижевске заложили аллею молодых деревьев

Их посадили в честь 100-летия дошкольного образования и воспитания в Удмуртии
Елена Перевощикова
Поделиться:
Фото: vk.com/moinurФото: vk.com/moinur
Изменить размер текста:

В Ижевске появилась аллея молодых кедров. Ее заложили начинающие учителя и ветераны педагогического труда. Об этом сообщается на официальном сайте Минобрнауки УР.

Деревья высадили около здания информационно-методического центра «Альтернатива» в рамках акции «Растем вместе». Мероприятие продолжилось форумом «Startup молодого педагога. Точки роста». В нем приняли участие 68 учителей. Молодые педагоги смогли принять участие в психологических тренингах, методических практикумах, а также узнали об основных направлениях методического центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

-"Одуванчиковая столица": Американец собирается продавать чай из удмуртских цветов по всему миру (Продолжение)

-В Ижевске на 4 перекрестках светофоры оборудуют звуковыми сигналами (Продолжение)

Еще больше материалов по теме: « Экология в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска