В Ижевске заложили аллею молодых деревьев

1 Окт. 07:23 2018-10-01T09:05:04+03:00

Их посадили в честь 100-летия дошкольного образования и воспитания в Удмуртии

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В Ижевске появилась аллея молодых кедров. Ее заложили начинающие учителя и ветераны педагогического труда. Об этом сообщается на официальном сайте Минобрнауки УР.

Деревья высадили около здания информационно-методического центра «Альтернатива» в рамках акции «Растем вместе». Мероприятие продолжилось форумом «Startup молодого педагога. Точки роста». В нем приняли участие 68 учителей. Молодые педагоги смогли принять участие в психологических тренингах, методических практикумах, а также узнали об основных направлениях методического центра.

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