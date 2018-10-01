В Ижевске заложили аллею молодых деревьев
В Ижевске появилась аллея молодых кедров. Ее заложили начинающие учителя и ветераны педагогического труда. Об этом сообщается на официальном сайте Минобрнауки УР.
Деревья высадили около здания информационно-методического центра «Альтернатива» в рамках акции «Растем вместе». Мероприятие продолжилось форумом «Startup молодого педагога. Точки роста». В нем приняли участие 68 учителей. Молодые педагоги смогли принять участие в психологических тренингах, методических практикумах, а также узнали об основных направлениях методического центра.
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